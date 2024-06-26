A Milli Takımımız'ın Çekya maçına Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Ay-Yıldızlılarımız, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynanacak olan maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas olacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise VAR olarak görev yapacak.

EURO 2024’te F Grubu’nda oynadığı iki maç sonunda 3 puan toplayan Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollerle 3-1 mağlup etmiş; ikinci maçında ise Portekiz karşısında bekleneni veremeyerek sahadan 3-0 yenilgiyle ayrılmıştı. Rakibimiz Çekya ise gruptaki ilk maçında Portekiz’e son dakika golüyle 2-1 mağlup olmuş; Gürcistan karşısında ise pek çok pozisyon bulduğu karşılaşmada 1-1’lik beraberliğe razı olmuştu. İki maç sonunda 1 puana sahip Çekya’nın hedef gruptan çıkmak için maçı mutlak galibiyet ile tamamlaması gerekiyor. Millilerimiz ise kazandığı ya da berabere kaldığı takdirde gruptan ikinci olarak çıkmış olacak. Yenilgi halinde ise diğer maçların sonuçları da EURO 2024’teki kaderimizi belirleyecek.

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ÇEKİŞMELİ KARŞILAŞMADA “TÜRKİYE MİSLİYLE KAZANIYOR”

Futbolun keyfini doyasıya yaşadığımız Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan, grup aşamasındaki son maçlarla iyice yükseldi. Çekya ile Türkiye arasında oynanacak kritik karşılaşmasının heyecanı Misli’de yer alan en yüksek oranlarla daha da artırıyor. “Türkiye Misliyle kazansın” diye Misli’de yer alan özel oranlarla futbolseverler maçın keyfini en yüksek oranlarla çıkaracak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA ÜSTÜNÜZ

Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye ve Çekya iki kez karşı karşıya geldi. EURO 2008’deki unutulmaz maçta rakibimizi 2-0’dan dönerek Arda Turan ve Nihat Kahveci’nin (2) golleriyle 3-2 mağlup edip gruptan yükselmeyi başarmıştık.

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EURO 2016’da da iki ekip yine grubun son maçında karşı karşıya gelmiş; Millilerimiz Çekya’yı bu sefer Burak Yılmaz ve Ozan Tufan’ın golleriyle 2-0 yense de bu galibiyet gruptan çıkma adına Türkiye için yeterli olmamıştı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 12. RANDEVU

Avrupa Şampiyonası’nda oynanan iki maç dışında elemeler ve hazırlık maçlarında da karşı karşıya gelen Türkiye ile Çekya toplamda 11 kez karşılaştı. Bu maçların 5’ini Milli Takımımız kazanırken; 5 maçta ise rakibimiz sahadan galibiyetle ayrıldı. Sadece bir mücadelede eşitlik bozulmadı.

İki ekip arasındaki en farklı galibiyeti ise Çekya, Millilerimize karşı 2003 yılında aldı. Hazırlık mücadelesinde Türkiye’yi 4-0 yenmeye başaran Çekya, rekabetteki en farklı galibiyeti almış oldu. O maçta golleri; Tomas Rosicky, Jan Koller, Vladimir Smicer ve Milan Baros gibi yıldız isimler kaydetmişti.

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ÇEKYA’YA SCHİCK ŞOKU!

Çek basınında çıkan haberlere göre; Çekya’nın önemli isimlerinden forvet oyuncusu Patrik Schick, Millilerimize karşı sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Schick, EURO 2024’te çıktığı iki maçta 1 gol atmıştı.

DEV MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Türkiye’nin son 5 Avrupa Şampiyonası maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Türkiye’nin, EURO 2024 Elemeleri’nde grupta oynadığı 8 maçın 5’i 2-3 gol aralığında bitti.

İki ekip arasındaki son 6 maç 2-3 gol aralığında bitti.

Türkiye ile Çekya arasında Avrupa Şampiyonası’nda oynanan 2 maçı da Türkiye kazandı.

EURO 2008: Türkiye 3-2 Çekya

EURO 2016: Çekya 0-2 Türkiye

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İki ekip arasında oynanan toplam 11 karşılaşmada iki ekip de 5’er galibiyet aldı ve sadece bir maç beraberlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında oynanan 11 karşılaşmada da en az 2 gol atıldı.

Çekya’nın Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı son 6 maç 2-3 gol aralığında bitti.

Çekya, EURO 2024 Elemeleri’de dahil olmak üzere oynadığı son 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Misli “Türkiye’ye hep destek tam destek” diyor ve hem Millilerimiz hem de tüm Türkiye kazansın diye oranları daha da yükseltiyor. Misli’nin sunduğu bu yüksek oranlar ile EURO 2024 daha da heyecanlı hale geliyor!

İşte Misli’nin sunduğu oranlar…

Türkiye Çekya’yı yener: 2.46 yerine 2.80

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Türkiye EURO 2024 Şampiyonu Olur: 86.00 yerine 110.00

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

MAÇLARIN KEYFİNİ ÖZEL OYUNLARLA ÇIKARIN

EURO 2024’e özel olarak futbolseverler farklı birçok takım ve oyuncu bahislerine de oynayabiliyor. Misli üyeleri Çekya – Türkiye arasındaki dev maçta da “Hangi oyuncu gol atar?”, “Hangi oyuncu kaleyi bulan şut çeker?”, “Hangi oyuncu ceza sahası dışından gol atar?”, “Hangi oyuncu kart görür?” gibi oyuncu bahislerine tercih yapabilecek. “Türkiye turnuvayı hangi aşamada tamamlar?”, “Türkiye toplam kaç gol atar” gibi farklı takımlara da oynayabilecek pek çok farklı oyun da Misli’de İddaacıları bekliyor.

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