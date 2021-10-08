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A Milli Takımımız'da 3 cezalı, Norveç'te 5 sakat! Bu maça iddaa oynayanların %32'si...

#Misli.Com#İddaa#Türkiye Norveç
A Milli Takımımızda 3 cezalı, Norveçte 5 sakat Bu maça iddaa oynayanların %32si...

Stefan Kuntz yönetiminde ilk sınavını verecek olan A Milli Takımımız, birçok önemli ismini İstanbul'a getiremeyen Norveç ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

TÜRKİYE

EURO 2020'de yaşadığımız hayal kırıklığı sonrası 2022 Dünya Kupası eleme grubu maçlarına da iyi geri dönememiştik ve 6-1'lik Hollanda yenilgisi ile birlikte A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona ermişti.

Stefan Kuntz'la birlikte yeni bir yolculuğa başlıyoruz ve önümüzde birbirinden kritik 4 maç var, bunlardan ilkinde de Norveç'le İstanbul'da kozlarımızı paylaşacağız.

Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun kadronun yeni yüzleri... Serdar Aziz 3 yıllık, Caner Erkin de yaklaşık 7 aylık bir aradan sonra yeniden aday kadroda.

Norveç maçı öncesi Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı; Kuntz'un stoperde Merih Demiral'la birlikte Kaan Ayhan'ı oynatması bekleniyor.

"İlk etapta oyuncuları rahat edebilecekleri pozisyonda oynatıp sonrasında bir sistem içerisine monte edeceğim..." diyen Kuntz'un Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu'nu nasıl kullanacağı merak konusu... Hücumda kaptan Burak Yılmaz'ın yeri garanti.

NORVEÇ

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Bir önceki milli arada Hollanda ile berabere kaldıktan sonra Letonya ve Cebelitarık engellerini rahat geçip grubun ikinci sırasına yerleşen Norveç'te sakatlık kabusu yaşanıyor!

5 önemli isim sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a gelmedi... Joshua King, Kristoffer Ajer, Jonas Svensson'la birlikte Erling Haaland ve Alexander Sörloth aday kadroda yer almıyor.

TD Stale Solbakken; "Eksiklerimiz olsa da çok iyi bir takımız, elimizden geleni yaparak 3 puan almak istiyoruz..." dedi.

Çok ciddi eksiklere rağmen kadroda Martin Ödegaard ve Mohamed Elyounoussi gibi etkili isimler de mevcut. Haaland ve Sörloth'un yokluğunda gözler, 4 yılı aşkın bir süre sonra milli takıma çağrılan Ohi Omoijuanfo'nun üzerinde olacak.

Omoijuanfo son 3 sezonda Molde formasıyla yerel ligde 60 gol katkısı (49 gol - 11 asist) yaptı. 

A Milli Takımımızda 3 cezalı, Norveçte 5 sakat Bu maça iddaa oynayanların %32si...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız son 6 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Norveç'in son 4 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

%32'lik kesim ciddi eksiklerle İstanbul'a gelen Norveç karşısında A Milli Takımımız'dan 3 puan bekliyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Norveç'in başarılı kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi'nin Basel günlerinden klas bir gol! İzleyelim...

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#Misli.Com#İddaa#Türkiye Norveç