A Milli Takımımız'da 2 isim son anda kadrodan çıkartıldı! Hollanda'nın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

TÜRKİYE

- Şenol Güneş önderliğinde kusursuza yakın bir Avrupa Şampiyonası Elemeleri performansı gösterip Euro 2020 turnuvasına vize alan ay-yıldızlı ekibimiz, Uluslar Ligi'nin 2020-21 formatının son maçında Macaristan'a kaybedip B'den C'ye düşmüştü.

- A Milli Takımımız'da göze çarpan tek önemli eksik Cengiz Ünder iken, dün akşam yapılan son çalışmanın ardından Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci de sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

- Juventus'un son 2 lig maçında oynamayan fakat kamp kadrosunda bulunan Merih Demiral'ın da maça yetişmesi beklenmiyor.

- Altay Bayındır, Fenerbahçe ile son haftalarda performansını yükseltti fakat TD Şenol Güneş'in eldivenleri Uğurcan Çakır ya da Mert Günok'a vermeye devam etmesi şaşırtıcı olmaz.

- Sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Caner Erkin, stoper ikilisi olarak "Çağlar Söyüncü & Ozan Kabak" ile maça başlarız.

- Galatasaray'daki muazzam çıkışını "A Milli" apoletiyle taçlandıran Taylan Antalyalı ve Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan ilk 11'de olur.

- Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu kalan 4 formanın 3'ünü alır. Hücumun en ilerisinde de büyük ihtimalle Burak Yılmaz oynar.

HOLLANDA

- Hollanda'nın başındaki ilk 4 maçında galibiyet alamayan Frank de Boer, sonra sırasıyla Bosna Hersek ve Polonya karşısında kazanıp homurdanmaları biraz olsun dindirmişti.

- Savunmada ve hücumda, Hollanda medyasının sorguladığı bazı tercihler, önündeki 3 maçlık süreçte Frank de Boer'in sürekli yakasında olacak.

- Virgil van Dijk sakat, sakatlıktan yeni çıkan Nathan Ake hazır değil, Stefan de Vrij koronavirüs karantinasında. Eldeki en önemli stoper Matthijs de Ligt ise sezonun bu kısmına kadar 3 kez en az 3 maçlık ara verdi.

- Partneri olması beklenen Daley Blind, sol bek ve orta sahada, stoperde olduğundan daha iyi randıman vermeye başlamışken yeniden savunmanın merkezine geçmek zorunda kalabilir.

- Yedeği ise Mainz'daki çıkışını ilk kez kadroya çağrılarak taçlandıran Jerry St. Juste olacak.

- Orta alana baktığımızda Frenkie de Jong ve Georginio Wijnaldum, hücumda Memphis Depay forması garanti isimler olarak göze çarpıyor. Geri kalan tüm formalar ortada, bir anda Ryan Babel'i bile sol açıkta görebiliriz.

- Bu sezon Wolfsburg'la 33 resmi maça çıkıp 28 gole katkı (22 gol 6 asist) veren Wout Weghorst'un Hollanda'da bırakılıp İstanbul'a getirilmemesi ciddi tepki çekti.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milliler, Hollanda ile en son 6.5 sene önce Konya'da karşılaşmıştı. Oğuzhan Özyakup, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 3-0 kazanan taraf olmuştuk.

- İki takım daha önce 12 kez karşılaştı ve ay-yıldızlı ekibimiz 7 kez sahadan yenilmeden ayrılmayı başardı. (3 galibiyet - 4 beraberlik)

- Hollanda'nın son 4 maçında "karşılıklı gol" izledik.

- A Milli Takımımız'ın iç sahada oynadığı son 3 maçın tamamı "KG VAR" oldu ve "2.5 ÜST" bitti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hollanda kazanır" oldu!

%19'luk kesim A Milli Takımımız karşısında Portakallar'ın galip geleceğini düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve maçta en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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