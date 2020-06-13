A Milli Takımımıza anlamlı destek ‘Yazılacaksa tarih biz bekleriz’

Koronavirüs nedeniyle EURO 2020 ertelendi ama A Milli Takım'a destek her zaman olduğu gibi devam ediyor. Milli Takımlar Ana Sponsoru DenizBank, 12 Haziran 2020’de A Milli Futbol Takımımızın Roma’da İtalya ile karşılaşmasıyla başlaması planlanan ancak dünya genelinde etkisini gösteren COVID-19 salgını nedeni ile gelecek yıla ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası için Milli Takımımıza verdiği desteği, yine 12 Haziran’da yayına giren özel bir reklam çalışmasıyla ekranlara taşıyor.

“Yazılacaksa tarih biz bekleriz” temalı reklam filmi ile Millilerimizin yanında olan DenizBank, Şubat 2020’de Türkiye Futbol Federasyonu ile 3 yıl sürecek iş birliği anlaşması imzalayarak, tüm erkek Milli Futbol Takımlarının ana sponsoru olmuştu.