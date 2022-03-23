A Milli Takımımız, Portekiz karşısında! Dünya Kupası yolunda...

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Katar’da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’na vize almak için Play-Off maçları oynayacak olan A Milli Takım, yarı finalde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç için pazartesi günü Porto’ya gelen ve hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı ekipte Merih Demiral ve Serdar Aziz ilk gün yapılan antrenmana hafif sakatlıkları nedeniyle çıkmayıp otelde bireysel idman yaparken, bu 2 futbolcu dün takıma dahil oldu.

Portekiz’in Başkenti Lizbon’da toplanan ve antrenmanlarını ‘Futbol Kenti’ adındaki kendi tesislerinde yapan Portekiz ise, dün Porto’ya geldi. Portekiz’de covid-19 testi pozitif çıkan tecrübeli futbolcu Pepe izolasyona alınıp kadrodan çıkarılırken, bu futbolcunun yerine kadroya Tiago Djalo dahil edildi.

Pepe’nin yanı sıra sakatlıkları nedeniyle ön libero Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu. Bu 2 futbolcunun yerine Vitina ve Jose Sa kadroya alınan oyuncular oldu.

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A Milli Takım bugüne kadar Portekiz ile 5'i resmi 3'ü hazırlık olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. Oynanan 8 mücadelede Portekiz 6 kez kazanırken, A Milli Takım ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Milliler 1955 yılında oynanan hazırlık mücadelesinde rakibini 3-1 mağlup ederken, 2012 yılında oynanan hazırlık maçından da yine aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Portekiz ise 5’i resmi, 6 karşılaşmada ay-yıldızlıları yenmeyi başarmıştı.



Düdük Alman Siebert’te

Porto’nun ev sahipliğini yaptığı Dragao Stadı’nda yarın TSİ 22.45’te oynanacak olan mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.





Santos’a eleştiriler sürüyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’da mücadele eden Portekiz, son maçında Sırbistan’a uzatma dakikalarında 2-1 mağlup olarak grubu 2. sırada tamamlamıştı. İç sahada kaybedilen bu final maçı sonrasında Teknik Direktör Fernando Santos eleştiri oklarının hedefinde olurken, 67 yaşındaki teknik adama olan eleştiriler, Türkiye maçı öncesine kadar devam etti.



Stefan Kuntz'tan sahipsiz toplara dikkat!

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Yarın oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımın teknik direktörü bugün medya karşısına çıkacak ve ardından her iki ekip de hazırlıklarını tamamlayacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takımdaki havadan memnun. Alman çalıştırıcının Portekiz’de gerek futbolcularla gerekse de Türkiye’den maç için gelen basın mensuplarıyla pozitif diyaloğu dikkat çekti. Antrenmanlarda oyuncularını sık sık uyaran Alman çalıştırıcı, özellikle orta sahadaki sahipsiz toplara dikkat çekerken, hızlı hücum üzerinde durdu. Milliler bugün TSİ 21.30’da yapacağı idmanla Portekiz maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından maç saatini bekleyecek.

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A Milli Takım’ın Portekiz karşısında şu 11’le sahada olması bekleniyor:

"Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Dorukhan, Cengiz, Hakan, Yusuf (Abdülkadir), Kerem, Burak Yılmaz."