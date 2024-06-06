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A Milli Takımımız, Polonya'da

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Polonya#Euro2024
A Milli Takımımız, Polonyada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 15:09

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesinde Polonya ile oynayacağı özel maç için bu ülkeye gitti.

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Bologna Havalimanı'ndan kalkan uçakla yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından Poznan Havalimanı'na ulaşan A Milli Takım ve beraber seyahat ettiği Ümit Milli Takım kafilesini, burada T.C. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve beraberindeki heyet karşıladı. A Milli Takım kafilesinde TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. A ve Ümit Milli Takım, daha sonra birlikte kamp yapacakları Opalenica Kasabası'ndaki tesise geçti.

İtalya'da dün A Milli Takım ile Ümit Milli Takım arasında oynanan karşılaşmada, İtalya - Türkiye A Milli özel maçına ilk 11'de başlamayan futbolcular görev alırken, Türkiye ile İskoçya özel maçı için Ümit Milli Takım'da görevlendirilen Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan, yeniden A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosuna katıldı.

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A Milli Takımımız, Polonyada

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#A Milli Takım#Polonya#Euro2024

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