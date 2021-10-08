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A Milli Takımımız, Norveç'le karşılaşıyor! Stefan Kuntz'un 11 tercihi...

#A Milli Futbol Takımı#Türkiye#Dünya Kupası Elemeleri
A Milli Takımımız, Norveçle karşılaşıyor Stefan Kuntzun 11 tercihi...

Ay yıldızlı ekibimiz, Stefan Kuntz ile ilk maçına bugün Norveç karşısında çıkıyor. G Grubu’ndaki son 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan A Milli Futbol Takımımız, yeni hocasıyla Norveç’i devirip hem rakibini sıralamada geride bırakmak hem de umutlarını kalan 3 müsabakaya taşımak istiyor.

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Dünya Kupası elemelerine müthiş başlayan ancak son maçta Hollanda’dan tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan A Milli Takımımız, yeni hocası Stefan Kuntz ile gruptaki en kritik sınavlarından birine Norveç karşısında çıkıyor. İlk 2 maçında Hollanda ve Norveç’i yendikten sonra Letonya ve Karadağ’a takılan, Cebelitarık zaferinin ardından Hollanda karşısında bozguna uğrayan ay yıldızlılar bugün kazanıp umutlarını kalan 3 maça taşımak istiyor.

Stefan Kuntzdan Norveç maçı yorumu ve Caner Erkin açıklaması

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3 OYUNCU CEZALI

A Milli Takım’da kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bugün forma giyemeyecek. 13 puanla Hollanda’nın ardından averajla 2. sırada yer alan konuk ekipte ise başta takımın yıldız golcüsü erling Haaland olmak üzere Aexander Sörloth, Joshua King ve Kristoffer Ajer gibi önemli isimler görev alamayacak.

LETONYA-HOLLANDA

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Grupta 21.45’te başlayacak diğer maçlarda lider Hollanda, Letonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cebelitarık da Karadağ’ı konuk edecek.

A Milli Takımımız, Norveçle karşılaşıyor Stefan Kuntzun 11 tercihi...

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#A Milli Futbol Takımı#Türkiye#Dünya Kupası Elemeleri