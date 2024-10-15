A Milli Takımımız, İzlandalıları mest etti: Türk tarihinin en iyisi | Neyse ki Kerem yalnızca 1 gol atabildi

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A Milli Futbol Takımı, İzlanda’yı Laugardalsvöllur Stadı’nda İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu (P), Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 4-2 yenerek namağlup yoluna devam etti. 53. dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan kaydettiği gol, vuruş esnasında topa iki kez temas ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Özellikle ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, dirençli rakibini resmen bozguna uğrattı. Karşılaşmayı yakından takip eden İzlandalı meslektaşlarımız, heyecanı yüksek mücadele sonrası analizlerini aktardı.

İZLANDALI GAZETECİLERİN MAÇ SONU GÖRÜŞLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Hoddi Magnusson (RUV):

“İLK YARIDA ÇOK İYİ HIZLI HÜCUMLAR YAPTIK”

İzlanda'nın ilk yarıdaki performansı çok iyiydi. Takım kompakt bir futbol oynadı ve hiçbir mücadeleyi kaybetmedi. Çok iyi hızlı hücumlar yaptık ve Orri Oskarsson bireysel kalitesini kullanarak harika bir gol attı. Orri Oskarsson, kısa sprintlerde patlayıcı bir tempoya sahip. Türk savunması çok yavaştı ve defans çizgisi çok ilerideydi. Ama bütün maç boyunca yeterince iyi oynayamamak İzlanda’nın son yıllardaki hikayesinin genel özetiydi. Bu maçta da durum böyleydi.

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“TÜRKİYE, HARİKA PASLARI VE ZEKASIYLA KALİTESİNİ GÖSTERDİ”

Bu Türk takımı çok sayıda genç oyuncusu ve istikrarlı oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu ile büyük bir potansiyele sahip. Takımın Almanya'daki son Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını çok beğendim. Bu takımın Türk tarihindeki en iyi takım olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Türkiye, kalitesini ikinci yarıdaki harika pasları ve zekasıyla herkese gösterdi.

“TÜRKİYE’NİN EN AZ YARI FİNAL OYNAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

İrfan Can Kahveci ve özellikle de ilk maçta attığı 3 golün ardından bu akşam da attığı golle İzlanda'nın baş düşmanı haline gelen Kerem Aktürkoğlu'ndan harika goller izledik. Maçta Türk takımının öndeki beşlisi olan Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ile şu anda en iyi oyuncunuz olan zeki futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun fark yarattığını düşünüyorum. Türkiye'nin en az yarı finale çıkacağına ve hatta finalde de oynayacağına inanıyorum. Türkiye, yani şu anda o kadar iyi durumda.

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Agust Orri Arnarson (STOD2):

“TÜRKİYE, DAHA FAZLA SAVAŞÇI BİR RUH SERGİLEDİ VE GALİBİYETİ HAK ETTİ”

İzlanda, Orri Oskarsson'un kontra atağı ve güzel bitirici vuruşuyla erken bir gol atarak harika bir iş başardı. Golden sonra takım iyi savunma yaptı ve hızlı hücumlarla rakip kalede birkaç gol pozisyonu yakaladı. Türkiye, teknik ve hızlı pozisyon yaratabilen oyunculara sahip iyi bir takım ancak İzlanda defansı ilk yarıda çok sıkı ve kırılması zor bir savunma sergiledi. Genel olarak baktığımızda İzlanda takımının performansı ilk yarıda iyi durumdaydı, özellikle defansif anlamda ve aynı zamanda kontra ataklarda da. Türkiye'nin topa daha fazla sahip olacağını biliyorduk ancak çok fazla gol pozisyonu yaratamadılar. Bu yüzden ceza sahası dışından şut çekmek zorunda kaldılar ancak kalecimiz bu şutları engellemeyi başardı. Türkiye, ikinci yarıda çok daha iyi olan takımdı. Daha fazla yoğun bir futbol oynadılar, savaşçı bir ruh sergilediler ve galibiyeti hak ettiler. İzlanda oyun ilerledikçe yorgun göründü ve ilk yarıdaki kadar iyi savunma yapamadı.

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“KEREM AKTÜRKOĞLU, NEYSE Kİ BU SEFER SADECE BİR GOL ATABİLDİ!”

İrfan Can Kahveci'nin ilk golü kesinlikle harikaydı. İrfan Can, ceza sahasının dışından harika bir şut gönderdi ve kaleci Valdimarsson'un bunu kurtarma şansı yoktu. Kerem Aktürkoğlu'nun golü de çok iyiydi, güzel bir vuruştu ama tabii ki ilki kadar önem derecesi yüksek olan bir gol değildi. Çünkü İrfan Can’ın attığı golle maç zaten o noktadan itibaren kazanılmıştı. Kerem Aktürkoğlu’nun yine de harika bir oyuncu olduğu açıktı ve İzlanda'ya karşı iki maçta da gol atmayı başardı. Kerem, neyse ki bu sefer sadece bir gol atabildi!

“TÜRKİYE, HER YÖNÜYLE KALİTELİ VE KARŞILAŞILMASI ZOR BİR TAKIM”

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Türkiye, bence gruptaki en iyi takım olduğunu gösterdi. Her yönüyle kaliteli ve karşılaşılması çok zor bir takım. Grubu lider tamamlayacaklarını düşünüyorum. Galler maçı kritik olacak ama ev sahibi avantajının Türkiye'nin lehine olacağını düşünüyorum. Muhtemelen uluslararası futbolda deplasmanda oynanması en zor takımlardan biri. Türkiye, son dönemde muhteşem bir performans sergiliyor ve Euro 2024’te de iyi bir performans sergilemişti. Türkiye, bu performansıyla UEFA Uluslar A Ligi’ne çok uygun bir takım.