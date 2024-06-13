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A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü

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#Euro2024#A Milli Takım#ALMANYA
A Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıklarını sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 13:48

A Milli Takımımız, 14 Haziran tarihinde başlayacak olan EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran Salı günü çıkacak. Ay-Yıldızlılar, hazırlıklarını Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdürdü.

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Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda sabah antrenmanı kısıtlı sayıda oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

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Teknik Direktör Vincenzo Motella idaresinde sahada çalışan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Bertuğ Yıldırım, Kenan Yıldız, Ahmetcan Kaplan, Serdar Saatçı, Ferdi Kadıoğlu ve Doğan Alemdar, antrenmana koşuyla başladı.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

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#Euro2024#A Milli Takım#ALMANYA

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