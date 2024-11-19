A Milli Takımı gruptan nasıl çıkar? İşte A Ligi ihtimalleri

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Ay yıldızlılar berabere kalır, Galler kazanırsa grup liderini gol averajı belirleyecek. Millilerimizin genel averajı, Galler’den 3 gol fazla.

Milliler, Karadağ ile golsüz berabere kalır, Galler de İzlanda’yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

Biz Karadağ’a kaybeder, Galler kazanırsa grubu 2. sırada bitireceğiz ancak A Ligi’ne yükselme şansımız sürecek. İkinci olursak A Ligi’ndeki grup 3.’lerinden biriyle play-off oynayacağız.