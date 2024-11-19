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A Milli Takımı gruptan nasıl çıkar? İşte A Ligi ihtimalleri

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#A Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi
A Milli Takımı gruptan nasıl çıkar İşte A Ligi ihtimalleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:00

A Milli Takımımız, Karadağ’ı yenmesi halinde, Galler-İzlanda maçının sonucuna bakmaksızın lider olarak A Ligi’ne yükselecek. Galler’in her türlü puan kaybı da bizi lider yapacak.

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Ay yıldızlılar berabere kalır, Galler kazanırsa grup liderini gol averajı belirleyecek. Millilerimizin genel averajı, Galler’den 3 gol fazla.

Milliler, Karadağ ile golsüz berabere kalır, Galler de İzlanda’yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

Biz Karadağ’a kaybeder, Galler kazanırsa grubu 2. sırada bitireceğiz ancak A Ligi’ne yükselme şansımız sürecek. İkinci olursak A Ligi’ndeki grup 3.’lerinden biriyle play-off oynayacağız.

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#A Milli Takım#Karadağ#Uluslar Ligi

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