A Milli Takımı büyük takdir topladı: Avrupa basınından büyük övgü: Cesurca oynadı, gururla veda etti

Haberin Devamı

EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımımızın turnuvaya veda ettiği bu maç Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte manşetlerden öne çıkan satırlar: · NOS (HOLLANDA): Hollanda takımı Türkiye karşısında direnç göstererek 20 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselmeyi başardı.

DE TELEGRAAF (HOLLANDA): Türkiye’ye karşı oynamak hiç de kolay değildi, zor bir karşılaşma oldu. Ama bu Hollanda takımı büyük bir karakteri olduğunu kanıtladı.

DAILY MAiL (iNGiLTERE): Hollanda, geriden gelip aldığı dramatik galibiyetle son dört takım arasına kalmayı başardı ve Berlin’deki Türk ateşini söndürdü.

UZATMAYA GİTMEYEN TEK ÇEYREK FİNAL

EL PAiS (iSPANYA): Coşkulu ve savaşçı bir Türkiye karşısında Hollanda zorlandı. Koeman’ın takımı Türk taraftarların coşkusuyla ısınan atmosferde çok çalışmak zorunda kaldı. Almanya’nın ardından turnuvanın ikinci ev sahibi de elendi.

Haberin Devamı

EL CONFIDENCIAL (iSPANYA): Hollanda, Türkiye’yi beş dakikada yenerek Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in hayaline son verdi. Hollanda-Türkiye buluşması, en keyifli geçen ve uzatmaya gitmeyen tek çeyrek final karşılaşması oldu.

TÜRKİYE BAŞLADI PORTAKALLAR GERİ DÖNDÜ

RMC SPORT (FRANSA): Hollanda’nın uzun süre geride götürdüğü karşılaşmada, Stefan De Vrij ve Mert Müldür’ün kendi kalesine attığı gollerle altı dakikada her şeyi tersine çevirdi.

FOOT MERCATO (FRANSA): Hollanda çılgın bir maçta Türkiye’yi devirdi. Türkiye maça iyi başladı ancak Portakallar reaksiyon göstererek geri döndü.

SPORZA (BELÇİKA): Hollanda sağlam durdu ve İngiltere’ye karşı yarı finaldeki yerini ayırttı. Türkiye Avrupa Şampiyonası’ndan başı dik ayrılıyor.

PERİ MASALI’NI SÜRDÜRMEYE YETMEDİ

CORRIERE DELLO SPORT (iTALYA): Montella’nın Türkiye’si De Vrij ve Mert Müldür’ün kendi kalesine attığı gollerle elendi. Akaydın’ın golü Türkiye’nin Almanya’daki peri masalını sürdürmeye yetmedi.

DER WESTEN (ALMANYA): Türkiye adına etkileyici bir turnuva çeyrek finalle sona erdi. Dramatik bir şekilde elenen Türk Milli Takımı’nda, acı ayrılığa rağmen büyük bir gurur hakim.

Haberin Devamı

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): Hollanda, Vincenzo Montella’nın Binbir Gece Türkiye’sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası’nın sondan bir önceki perdesine girdi. Şimdiki rakipleri İngiltere.

EĞLENCELİ VE MUHTEŞEM BİR MAÇ OLDU

BiLD (ALMANYA): İki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu.

TUTTOSPORT (iTALYA): Kenan Yıldız denedi, Samet Akaydın şaşırttı: Türkiye geri dönüşte yenildi, Hollanda yarı finale yükselen taraf oldu.

SPORTMEDiASET (iTALYA): Türkler eğlenceli ve muhteşem bir maçta sergiledikleri cesaret ve iyi oyunun ardından başları dik bir şekilde turnuvaya veda ettiler.

HOLLANDA ‘TÜRK MUCİZESİ’Nİ DURDURDU

Haberin Devamı

MARCA (iSPANYA): Ronald Koeman’ın Hollanda’sı karakterini, becerisini ve kalitesini kullanarak 2-1 kazandı ve ‘Türk mucizesi’ni durdurdu.

AS (iSPANYA): De Vrij ve Gakpo, Koeman’ın Hollanda’sını yarı finale taşıdı. Real Madridli Arda Güler, Maradonavari bir performans daha sergiledi.