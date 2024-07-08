A Milli Takımı büyük takdir topladı: Avrupa basınından büyük övgü: Cesurca oynadı, gururla veda etti

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EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımımızın turnuvaya veda ettiği bu maç Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte manşetlerden öne çıkan satırlar: · NOS (HOLLANDA): Hollanda takımı Türkiye karşısında direnç göstererek 20 yıl sonra Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselmeyi başardı.
DE TELEGRAAF (HOLLANDA): Türkiye’ye karşı oynamak hiç de kolay değildi, zor bir karşılaşma oldu. Ama bu Hollanda takımı büyük bir karakteri olduğunu kanıtladı.
DAILY MAiL (iNGiLTERE): Hollanda, geriden gelip aldığı dramatik galibiyetle son dört takım arasına kalmayı başardı ve Berlin’deki Türk ateşini söndürdü.
UZATMAYA GİTMEYEN TEK ÇEYREK FİNAL
EL PAiS (iSPANYA): Coşkulu ve savaşçı bir Türkiye karşısında Hollanda zorlandı. Koeman’ın takımı Türk taraftarların coşkusuyla ısınan atmosferde çok çalışmak zorunda kaldı. Almanya’nın ardından turnuvanın ikinci ev sahibi de elendi.
EL CONFIDENCIAL (iSPANYA): Hollanda, Türkiye’yi beş dakikada yenerek Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’in hayaline son verdi. Hollanda-Türkiye buluşması, en keyifli geçen ve uzatmaya gitmeyen tek çeyrek final karşılaşması oldu.
TÜRKİYE BAŞLADI PORTAKALLAR GERİ DÖNDÜ
RMC SPORT (FRANSA): Hollanda’nın uzun süre geride götürdüğü karşılaşmada, Stefan De Vrij ve Mert Müldür’ün kendi kalesine attığı gollerle altı dakikada her şeyi tersine çevirdi.
FOOT MERCATO (FRANSA): Hollanda çılgın bir maçta Türkiye’yi devirdi. Türkiye maça iyi başladı ancak Portakallar reaksiyon göstererek geri döndü.
SPORZA (BELÇİKA): Hollanda sağlam durdu ve İngiltere’ye karşı yarı finaldeki yerini ayırttı. Türkiye Avrupa Şampiyonası’ndan başı dik ayrılıyor.
PERİ MASALI’NI SÜRDÜRMEYE YETMEDİ
CORRIERE DELLO SPORT (iTALYA): Montella’nın Türkiye’si De Vrij ve Mert Müldür’ün kendi kalesine attığı gollerle elendi. Akaydın’ın golü Türkiye’nin Almanya’daki peri masalını sürdürmeye yetmedi.
DER WESTEN (ALMANYA): Türkiye adına etkileyici bir turnuva çeyrek finalle sona erdi. Dramatik bir şekilde elenen Türk Milli Takımı’nda, acı ayrılığa rağmen büyük bir gurur hakim.
LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): Hollanda, Vincenzo Montella’nın Binbir Gece Türkiye’sini evine gönderdi ve Avrupa Şampiyonası’nın sondan bir önceki perdesine girdi. Şimdiki rakipleri İngiltere.
EĞLENCELİ VE MUHTEŞEM BİR MAÇ OLDU
BiLD (ALMANYA): İki iyi hamle ve altı dakika Hollandalıların partisini kutlaması için yeterli oldu.
TUTTOSPORT (iTALYA): Kenan Yıldız denedi, Samet Akaydın şaşırttı: Türkiye geri dönüşte yenildi, Hollanda yarı finale yükselen taraf oldu.
SPORTMEDiASET (iTALYA): Türkler eğlenceli ve muhteşem bir maçta sergiledikleri cesaret ve iyi oyunun ardından başları dik bir şekilde turnuvaya veda ettiler.
HOLLANDA ‘TÜRK MUCİZESİ’Nİ DURDURDU
MARCA (iSPANYA): Ronald Koeman’ın Hollanda’sı karakterini, becerisini ve kalitesini kullanarak 2-1 kazandı ve ‘Türk mucizesi’ni durdurdu.
AS (iSPANYA): De Vrij ve Gakpo, Koeman’ın Hollanda’sını yarı finale taşıdı. Real Madridli Arda Güler, Maradonavari bir performans daha sergiledi.