A Milli Takım'dan tarihi kötü seri: 38 yıl sonra bir ilk!

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Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ve bu haftayı da puansız kapattı.

Böylelikle A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde aldığı sonuçlarla tarihinin dikkat çeken serilerinden birine imza attı.

38 YIL SONRA GELEN KÖTÜ SERİ

Sırasıyla Fransa, İtalya, Belçika ve yine İtalya'ya kaybeden Ay-yıldızlı ekip, Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste dört mağlubiyet aldı.

Böylece yaklaşık 38 yıl sonra Milli Takım’ın tarihinde yeniden dört maçlık mağlubiyet serisi oluştu.

İTALYA'YA KARŞI KÖTÜ İSTATİSTİK

A Milli Takım'ın tarihinde toplamda ve deplasmanda mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi İtalya olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye, tarihinde İtalya ile oynadığı 18 maçta 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Ay-yıldızlılar, İtalya deplasmanında ise 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

MONTELLA ÜÇÜNCÜ SIRADA





A Milli Takım tarihinde 3 ve üzeri gol yiyerek en fazla mağlubiyet alan yabancı teknik direktörler listesinde ise Vincenzo Montella üçüncü sıraya yerleşti.

Listenin zirvesinde 10 mağlubiyetle Sandro Puppo yer alırken, Sepp Piontek 9 mağlubiyetle ikinci sırada konumlandı. Montella ise 7 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor.