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A Milli Takım'dan tarihi kötü seri: 38 yıl sonra bir ilk!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Futbol Takımı#Vincenzo Montella#İtalya
A Milli Takımdan tarihi kötü seri: 38 yıl sonra bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 23:53

Uluslar Ligi’nde bu sezon oynadığı dört karşılaşmanın tamamını kaybeden A Milli Takım, uzun yıllar sonra bir ilki yaşadı.

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Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ve bu haftayı da puansız kapattı. 

Böylelikle A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde aldığı sonuçlarla tarihinin dikkat çeken serilerinden birine imza attı.

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38 YIL SONRA GELEN KÖTÜ SERİ

Sırasıyla Fransa, İtalya, Belçika ve yine İtalya'ya kaybeden Ay-yıldızlı ekip, Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki süreçten bu yana ilk kez üst üste dört mağlubiyet aldı.

Böylece yaklaşık 38 yıl sonra Milli Takım’ın tarihinde yeniden dört maçlık mağlubiyet serisi oluştu.

A Milli Takımdan tarihi kötü seri: 38 yıl sonra bir ilk

İTALYA'YA KARŞI KÖTÜ İSTATİSTİK

A Milli Takım'ın tarihinde toplamda ve deplasmanda mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi İtalya olarak kayıtlara geçti. 

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Türkiye, tarihinde İtalya ile oynadığı 18 maçta 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Ay-yıldızlılar, İtalya deplasmanında ise 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 

MONTELLA ÜÇÜNCÜ SIRADA

A Milli Takımdan tarihi kötü seri: 38 yıl sonra bir ilk

A Milli Takım tarihinde 3 ve üzeri gol yiyerek en fazla mağlubiyet alan yabancı teknik direktörler listesinde ise Vincenzo Montella üçüncü sıraya yerleşti. 

Listenin zirvesinde 10 mağlubiyetle Sandro Puppo yer alırken, Sepp Piontek 9 mağlubiyetle ikinci sırada konumlandı. Montella ise 7 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor.

 

 

 

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