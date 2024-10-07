A Milli Takım'dan Atakan Karazor açıklaması: Masum olduğuna inanıyoruz

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynayacakları Karadağ ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Antrenman öncesinde TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uluslar B Ligi’nin ilk iki maçında 4 puan topladıklarını aktaran Ceyhun Kazancı, ligde averajla lider olduklarının altını çizdi. Uluslar Ligi’nin önemine değinen Kazancı, “Uluslar Ligi’nde önce Samsun’da Karadağ ile oynayacağımız sonrasında da İzlanda ile deplasmanda oynayacağımız maçlar öncesinde milli takımımız tekrardan toplanmış bulunuyor. Geçtiğimiz ay oynadığımız müsabakalarda 4 puan topladık, averaj ile lider durumdayız. Uluslar Ligi’nin önemini anlatmamız lazım çünkü şu anda değeri çok bilinen bir şey değil. Grubumuzu lider olarak tamamlarsak A Grubu’na yükselmiş olacağız. Dünya Kupası elemeleri öncesinde play-off oynama şansını otomatik olarak elde etmiş olacağız. Dolayısıyla son derece önemsiyoruz. İnanıyorum ki Samsun’da çok güzel bir atmosfer yakalayacağız. Daha önce 2023 yılında Galler’e karşı Samsun’da oynamıştık. Güzel bir atmosfer ile mağlup etmeyi başarmıştık. İzlanda deplasmanı her zaman iklimden kaynaklı zor tabii ki. Bugüne kadar İzlanda’ya karşı deplasmanda hiç kazanamadığımızı düşünürsek, umarım bu sefer şeytanın bacağını kıracağız. Umarım Dünya Kupası elemelerine hazır bir şekilde başlayacağız. 2002 yılından itibaren katılamadığımız Dünya Kupası’na umarım bu sefer katılacağız” ifadelerini kullandı.

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“BİZ ATAKAN’IN MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

İlk kez A Milli Takım’a davet edilen Atakan Karazor ve oyuncunun devam eden davası hakkında da konuşan Ceyhun Kazancı, “Son birkaç gündür sosyal medyadaki olan hassasiyeti anlıyorum. Son günlerde meydana gelen kadına ve çocuğa şiddet vakalarının hepimizi üzdüğünü belirtmem lazım. Umarım yakın gelecekte bunlar son bulur. Atakan ile alakalı 2022 yılından bu yana devam eden bir dava süreci var. Her birey suçu kanıtlanana kadar masumdur. Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz. Maalesef özellikle futbol dünyasında bu vakalar artmaya başladı. Kendisi şu anda Stuttgart’ta kaptanlığa kadar yükseldi ve Alman Milli Takımı’nın kendisine büyük bir ilgisi vardı. İnanıyorum ki çok yakın zamanda onun beraati ile dava sonuçlanacak. Kendisinin bize çok büyük katkılar vereceğine inanıyoruz. Dava İspanya’da sürülüyor ancak kendisi son olarak Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid deplasmanında forma giydi. Dava devam ettiği için daha fazla bilgi veremiyoruz. Kendisine sahip çıkmamız lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyız” açıklamasını yaptı.

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“BİZİM 1 NUMARALI HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIM HAVUZUNU GENİŞLETMEK”

A Milli Takım’daki oyuncu havuzunu genişletmek istediklerini vurgulayan Ceyhun Kazancı, “Basında da ismi geçen bazı isimler var. Bizim 1 numaralı hedefimiz milli takım havuzunu genişletmek. İnanıyorum ki çok yakın zamanda birkaç tane daha hali hazırda ismi geçen isimleri kazandıracağız. Eren Dinkçi, yakın zamanda gelecek. O artık bizim havuzumuzda. Form durumuna göre geliş gidişler başladı. Deniz Gül ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda İsveç U21 takımında oynayan bir oyuncu. Kendisinin de gönlü var. İlerleyen zamanlarda kendisini kazandırmak istiyoruz. Aral Şimşir zaten şu anda Ümit Milli Takım kadrosunda. En alt kategorilerden itibaren yoğun bir çalışmamız var” diye konuştu.

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“BAŞKANIMIZIN HEM TEKNİK EKİBE HEM OYUNCU GRUBUNA TAM DESTEĞİ VAR”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile iyi bir ilişkileri olduğunu belirten Kazancı, “Son derece sağlıklı ilişkimiz var. Geçtiğimiz kampta daha da iyi tanıştık. Kendisiyle daha önceden tanışmışlığım vardı. Özellikle son kampta çalışma metodlarımızı daha da iyi anladık. Güzel bir ortam var burada. Başkanımızın hem teknik ekibe hem oyuncu grubuna tam desteği var. Bunu da başarı ile taçlandıracağız” cümlelerine yer verdi.

“HER GEÇEN GÜN ARTAN RESMİ MAÇ SAYISI OYUNCULARI ÇOK ZORLAMAYA BAŞLADI”

Ceyhun Kazancı, yoğun maç fikstürü ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: “

Milli takım araları belli. Ben bu sürecin böyle değerlendirilmesini milli takımlar için daha sağlıklı buluyorum. Ancak tabii ki her geçen gün artan resmi maç sayısı oyuncuları çok zorlamaya başladı. Sakatlıklar artmaya başladı. Geniş kadrolar kurulmaya başladı ve kulüpleri mali anlamda yormaya başladı. Mutlaka bir denge bulunacaktır. Oyuncuların buna ayak uydurması çok kolay değil. Şiddetli koşular eskiden daha çoktu artık azaldı. Maç sayısı maddi anlamda iyi tabii ki ancak oyuncular açısından olumlu değil.”