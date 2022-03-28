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A Milli Takım'dan, Ahmet Çalık'ın ailesine ziyaret

#Ahmet Çalık#A Milli Takım#Stefan Kuntz
A Milli Takımdan, Ahmet Çalıkın ailesine ziyaret

A Milli Futbol Takımı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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A Milli Futbol Takımı, İtalya ile oynanacak özel maç için bulunduğu Konya'da, 11 Ocak 2022 tarihinde Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli oyuncu Ahmet Çalık'ın ailesine toplu olarak taziye ziyaretinde bulundu.

A Milli Takım kafilesi, Ahmet Çalık'ın kardeşi Emir'i de eğitim gördüğü liseden alarak ziyaret için Çalık ailesinin evine geçti.

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tüm teknik kadro ve aday kadroda bulunan tüm futbolcular ziyarette yer aldı.

A Milli Takımdan, Ahmet Çalıkın ailesine ziyaret

Hamit Altıntop, kafileyi karşılayan baba Ali Çalık'a, Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle milli takım adına başsağlığı ve sabır diledi. Ali Çalık da ziyaretin kendisini duygulandırdığını belirterek, A Milli Takım'a teşekkür etti.

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A Milli Takımdan, Ahmet Çalıkın ailesine ziyaret

 

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#Ahmet Çalık#A Milli Takım#Stefan Kuntz

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