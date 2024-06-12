A Milli Takım’da Yusuf Yazıcı, Euro 2024 öncesi iddialı: Hedef 2008'i geçmek

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A Milli Takım’ın tecrübeli ismi Yusuf Yazıcı, EURO 2020’ye oranla EURO 2024‘te daha başarılı bir performans sergileyeceklerine inandığını söyledi. Şampiyona öncesi İspanyol basınından AS’a röportaj veren Yusuf şu ifadeleri kullandı: “Milli takıma seçilmek bir onurdur, özel bir şeydir. Montella beni aradığında çok mutlu oldum. Çünkü Euro 2020’den bana kalan yaralar var. Kötü anıları sileceğiz ve 2024 için elimizden geleni yapacağız. Montella ile yeni bir atmosfer yarattık. Bir rüya gerçek oldu.

HEDEF 2008’i GEÇMEK

EURO 2020’den acı bir tatla ayrıldık. İstediğimizi alamadık ve bu da hayal kırıklığına yol açtı. Şimdi kötü anıları silmek ve tarihimizde özel bir yeri olan bir başarı elde etmek istiyoruz. Buna gücümüz var. Ağabeylerimiz EURO 2008’de yarı finale kadar yükselmiş ve Almanya’ya son dakikada yedikleri golle elenmişlerdi. Bizim de hedefimiz o başarılı takımı geçmek olmalı.”

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ARDA GOL-ASiST iÇiN DAiMA EN DOĞRU YERDE OLACAKTIR

Yusuf Yazıcı, Arda Güler için de şu ifadeleri kullandı: “Bir Real Madrid oyuncusu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Orada geçirdiği çok kısa sürede neler yapabileceğini gösterdi. Önümüzdeki yıllarda en önemli oyunculardan biri olacak. Çok üst düzey bir yetenek. Oyun görüşü, pasları ve şut yeteneği üst düzey. Kısacası, çok komple bir oyuncu. Birçok pozisyonda katkı sağlayabilir ve ister kaleye yakın ister uzak oynasın, gol atmak ve asist yapmak için doğru zamanda doğru yerde olacaktır.”