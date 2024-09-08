A Milli Takım'da Vincenzo Montella'dan çağrı ve Arda Güler açıklaması: Daha güçlü oluruz

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Uluslar Ligi'nde İzlanda ile kozlarını paylaşacak olan A Mili Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Okay Yokuşlu, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte öne çıkan açıklamalar;

OKAY YOKUŞLU: ELİMİZDE BİR FIRSAT VAR

Amacımız ve hedefimiz kazanmak. Ülkemizdeki maçlar özel oluyor bizim için. Umarım taraftarımızı mutlu edeceğiz. Tek hedefimiz bu. İlk maçta beraberlik ve kırmızı kart ama bu maç geride kaldı. Elimizde bir fırsat var. Bu güzel şehirde, taraftarımızın önünde inşallah gerekeni yapacağız ve 3 puanı alacağız. Bireysel olarak hislerim biraz daha farklıdır. Bu tarz maçlar, kendi şehrinizde olunca özel hissettiriyor. Ama bize her yerde bu duyguları yaşatıyorlar. Tabii ki benim açımdan biraz daha özel bir maç.

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ÇOK AZ TATİLLER OLUYOR

Çok kaliteli bir jenerasyon var. Hocamız da aynı şekilde. Ortamın daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha organizeyiz. Güzel bir turnuvanın ardından bu duyguların pekiştiğini söyleyebilirim. Tabii ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Takım içindeki arkadaşlık, bütünlük dışarıya da yansıyordur. Bu grubun bir parçası olmaktan çok mutluyum. Maç programının sık olduğu aşikar, sadece bizim için değil, dünyada da böyle. Bunun karar vericisi biz değiliz. Çok az tatiller oluyor. Geçen maçta, büyük bir turnuvanın ardından bir mental olarak zorlanma olmuştur. Bu yoğun maç programı tabii ki oyuncuları mental olarak zorluyordur. Ama şartlara uyum sağlamamız gerekiyor. O yüzden her maçta elimizden geleni yapmalıyız.

MONTELLA: İZLANDA KOMPAKT BİR TAKIM

Çok iyi ve kompakt bir takım. Maçlarını izleyince, hocanın prensiplerinin İtalyan hocaların prensibine uygun olduğunu gördüm. İngiltere'yi yendiler. Saygı duyduğumuz bir takım. Tarihsel olarak bakınca çok zorlu olduklarını görüyoruz. Son galibiyeti 9 sene önce aldığımız bir rakip. Sadece takım gibi oynayabilen bir takım olduğunu görüyoruz. Bazı bireysel oyuncular olsa da çok fazla göze batan bireysel oyuncular yok. Takım oyununa yatkınlar. O yüzden isim vermeyeceğim.

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HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK

Duran toplarda ve taç atışlarında dahi tehlikeliler. Ona göre hazırlanmalıyız. Son dönemlerde her rakip bu tarz organizasyonlara çalışıyor. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız.

3 HAFTA DİNLENME SÜRESİ OLMALI

Geçen günler de çok konuştuk bunları, bilimin getirdiği bir açıklama var. 50-60 maç arasında oynayan oyuncularda, normalde 3 hafta dinlenme süresi verilmesi gerekiyor. Sezon başlamadan önce de 35-40 güne ihtiyaçları oluyor. Ama biliyorsunuz ki geçen gün de böyle bir fark hissedildi. İzlanda'nın da fiziksel olarak daha önde olacağını düşünüyorum. Bu detayı baz almamız gerekiyor. Ama bu bizim kazanmak istemediğimiz anlamına gelmiyor. Buna göre hazırlanıyoruz. Değerlendirme yaparken bunu baz alırken değerlendirme yaparsak çok daha doğru noktalara değinmiş oluruz.

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BÜYÜK TAKIMLARDAN HOCALAR ARADI

Barış Alper Yılmaz çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da beni arada büyük takımlardan, şu anda eksik, aramızda değil. Ama hazırlıklarımız aynı şekilde devam ediyor. Diğer futbolcularımız da hazır. Arda darbe aldı, darbeye bağlı problem yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Onu değerlendireceğiz.

ARDA GÜLER'İN DURUMU

Arda maç sonunda darbe aldı. Dün rahat yürüyemiyordu. Bugün takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Baştan mı oynayacak, sonra mı girecek bunu değerlendireceğiz.

BİRLİKTELİK LAZIM

Hocaların kaderi böyledir milli takımlarda. Her maç finaldir. Ama şunu söylemek lazım, hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmeye daha meyilliyim. Ama futbolculara geldiğinde anlamıyorum. Belki ben Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Bu aidiyet hissini yaşıyorum. Futbolcuları bölmeye çalışmamalıyız. Dışarıdan da birliktelik lazım. Birliktelikten güç doğar. Birliktelik lazım çünkü futbolcularımız bunu hak ediyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Sadece içerideki birliktelik değil, dışarıdan da birliktelik lazım. Birlikten her zaman güç doğar ve daha güçlü oluruz. Sadece burada olan insanlara seslenmiyorum. Dışarıdan yorum yapan insanlara da sesleniyorum. Her yerde birlikte olmamız gerekiyor.