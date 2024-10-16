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A Milli Takım'da Vincenzo Montella, Türk halkının gönlünü fethetti! Futbol tarihine geçti, birçok ilk yaşattı

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Uluslar Ligi
A Milli Takımda Vincenzo Montella, Türk halkının gönlünü fethetti Futbol tarihine geçti, birçok ilk yaşattı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

A Milli Takım’ın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hem başarısı hem karakteriyle Türk halkının gönlünü fethetti. Çoğu genç, tecrübesiz ve farklı kültürlerden gelen oyuncuları ortak bir hedef etrafında birleştirip ideal bir takım yaratırken, Türk futbolu adına birçok ‘ilk’e imza attı. EURO 2024’e grup lideri olarak gitmek, bu organizasyonda 3 galibiyet almak, Hırvatistan ve İzlanda’yı deplasmanda yenmek gibi birçok ‘ilk’in sahibi olan Vincenzo Montella, saha dışındaki davranışlarıyla da herkesin takdirini kazandı. İtalyan hocanın son İzlanda karşılaşmasından sonra söylediği, “Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor” sözü bile ‘bizden biri’ olduğunun kanıtı.

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Adana Demirspor’da gösterdiği başarının ardından 21 Eylül 2023’te A Milli Takım’ın başına getirilen teknik direktör Vincenzo Montella, aradan geçen 1 yıllık zaman diliminde hem Türk futbolu hem de kendi kariyeri adına önemli adımlar attı. Tecrübeli ancak bekleneni veremeyen isimleri bir kenara bırakıp, gençlere şans vererek geleceği inşa etme yolunu tercih eden İtalyan çalıştırıcı, farklı ülkelerdeki kulüplerden, kültürlerden hatta Türkçe’yi bile doğru dürüst konuşamayan gurbetçi futbolcuları dahi ortak bir hedef etrafında kenetleyip ideal bir takım yarattı.

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SANTRFORSUZ KAZANILAN BAŞARI

Bu tespitimizin en güzel örneğini önceki gün İzlanda maçında yaşadık... Skorda 1-0 geriye düşmemize rağmen tüm oyuncular inanılmaz bir azim ve inançla mücadele etti. Maçı seyreden herkes milli takımımızın sahadan en azından beraberlikle ayrılacağını oyuncuların gözünde gördü. Nitekim İzlanda’ya 4 gol atarak, sahasında en ağır yenilgilerden birini tattırdık. Şüphesiz Vincenzo Montella milli takımda mükemmel bir hava yaratırkan bir sürü zorlukla karşılaştı. Klasik bir santrforunun olmayışını bu zorlukların en başında geldi. Ama O bundan hiç şikayet etmedi.

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TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Vincenzo Montella saha içinde bunları başarırken saha dışında da sürekli pozitif mesajlar verdi. Bizden biri gibi davrandı. Her fırsatta Türkiye’ye olan sevgisini ve güvenini ifade etti. Son İzlanda maçınının ardından söylediği, “Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor” sözleri bunun bir göstergesiydi. Gerek işindeki başarısı ve gerekse kişiliği ile yediden yetmişe herkesin takdirini kazanan ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan Montella, A Milli Takım’ın başında birçok ‘ilk’e imza atarak, Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

ViNCENZO MONTELLA’NIN ‘iLK’LERi

1- Önceki gün UEFA Uluslar Ligi’nde 4-2 mağlup ettiğimiz İzlanda’yı, tarihimizde ilk kez deplasmanda yendik. Daha önce oynadığımız 7 maçta 6 mağlubiyet alırken, sadece 1’inde berabere kalabilmiştik. Söz konusu 7 karşılaşmada 16 gol yiyip 3 gol atabilen Türkiye, Montella yönetimindeki maçta 4 gol birden attı.

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GRUPTAN LiDER ÇIKTIK 

2- Ay yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme grubunu birinci sırada tamamlayarak Almanya’nın yolunu tuttu. Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katıldı.

HIRVATiSTAN’I YENDiK

3- Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na katılırken grup aşamasında Hırvatistan’ı tarihinde ilk kez deplasmanda 1-0 yendi (12 Ekim 2023).

72 YILLIK HASRET BiTTi

4- A Milli Takım, Ferdi, Kenan ve Yusuf Sarı’nın golleriyle hazırlık maçında 3-2 yendiği Almanya’yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı (18 Kasım 2023).

ÇEYREK FiNAL OYNADIK

5- EURO 2024’te çeyrek finale çıkma başarısını gösteren ay yıldızlı takımımız, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyet aldı (Gürcistan: 3-1, Çekya: 2-1, Avusturya: 2-1).

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LETONYA DA KAÇAMADI

6- A Milli Takım, Letonya ile Türkiye’de oynadığı maçlarda ilk galibiyetini elde etti. Daha önceki 3 karşılaşmayı berabere bitiren milliler, EURO 2024 Elemeleri’nde 15 Ekim 2023’te Konya’da oynadığı maçı 4-0 kazanmıştı.

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Uluslar Ligi

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