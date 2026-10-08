A Milli Takım'da Vincenzo Montella için ayrılık zamanı! Hacıosmanoğlu kararını verdi

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Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun yarın Riva’da gerçekleştireceği kritik zirvede masaya yatırılacak en önemli konuların başında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın durumu geliyor.

MİLLETLER LİGİ'NDE 4'TE 0 ÇEKTİ

Eylül 2023’te göre getirilen ve geçen sene sözleşmesi Euro 2028’in sonuna kadar uzatılan Montella, Dünya Kupası’ndaki hüsranın ardından UEFA Uluslar A Ligi’nde 4 maçta 0 çekilmesi sonrası kredisini tüketti.

YORUMLARI DA TEPKİLER ARTIRDI

A Ligi’nde puan alamayan 3 ülkeden biri olan Türkiye yediği 11 golle en başarısız ülke konumunda. “Milli Takım’ın bu seviyede üst üste maç yapma alışkanlığı yok” sözleri ve deneyim kazanıldığı yorumları da hocaya yönelik eleştirileri artırdı.

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TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Yaşananlar sonrası TFF Yönetim Kurulu, son 3 maçta tribünlerin istifaya davet ettiği 52 yaşındaki çalıştırıcı ile devam etmeme kararı aldı. Montella’ya kendi talebiyle tazminat ödenmeyeceği öğrenildi.