A Milli Takım'da Vincenzo Montella: Bir rüya için buradayız! | O soruya yanıtlamadı

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Salih Özcan, Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Salih Özcan, bu turnuvaya katılması, onun kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterir. Çok istekli bir performans gösterdi. Türk Milli Takımı için de çok önemli bir oyuncu. Almanya'da oynamak, Türk taraftarların buradaki yoğunluğu, onların karşısında oynamak gurur verici."

''EMEK VERENLERİ ÖDÜLLENDİRMEK İSTEDİM''

"Tabii ki bu süreçte bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldım. İngiltere'nin Grealish örneğini verdim. Bazı oyuncular burada olabilir, bazıları burada olmayabilir. Bunun sebebi tamamen stratejidir. Bildiğiniz gibi, emek vermiş oyuncular. Grup aşamasında da buraya gelerek emek veren oyuncuları ödüllendirmek istedim. Bazı oyuncuların milli takımda oynaması daha uzun sürebilir. Bu da bir gerçek."

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"TAMAMEN TOPARLANMASINI BEKLİYECEĞİZ"

"Bizi üzen ve talihsiz olan sakatlıklar yaşadık, bizi etkiledi. Ama bu futbolda olan şeyler. Elimizdeki bek oyuncuları işimize yarayacak. Önemli oyuncularımız var. Ferdi'yi ilk maçta riske etmek istemiyorum. Kumar gibi olur bu. Tamamen toparlanmasını bekleyeceğiz."

"HER OYUNCUNUN FİZİKSEL DURUMU FARKLI"

"Turnuvaya bazı oyuncular takımlarından yüzde 50 oynayarak geldi, bazıları tam fit gelmedi. Her oyuncunun fiziksel, bireysel kapasitesi birbirinden farklı. O yüzden dikkatli olmalı ve oyunculara zarar verecek bir karar almamalısınız."

''TEK AMACIMIZ KAZANMAK VE İYİ OYUN''

"Tek amacımız kazanmak ve iyi oynamak. Yarın akşam da iyi oynamak ve kazanmak istiyoruz."

Soru: Kampa 10 üzerinden kaç puan verirsiniz?

"Sorunuzu cevaplayamam çünkü puan verme konusunda hiçbir zaman iyi olmadım."

"BİR RÜYA İÇİN BURADAYIZ"

"Futbola çok erken yaşta başlarız ve bu tutkumuz yıllarca sürer. Tabii ki motivasyonsuz olmaz. Çok fazla motive olmak da sizi engelleyebilir. Sizi bu yolunuzdan da alıkoyabilir. Tabii ki takımı düşünmeliyiz. Günün sonunda bu bir futbol oyunu, hepimiz bir rüya için buradayız. Sonuna kadar gitmeliyiz. Tüm şartlar altında bu hayali gerçekleştirmeliyiz."

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"SABIRLI OLMALIYIZ"

"Çok zor bir takım. Yarınki maçta bunu göstermek isteyeceklerdir. Kolay bir maç olmayacak. Sabırlı olmalıyız. Sürekli organize halde kalmalıyız."

SALİH ÖZCAN: ''KENDİ PLANIMIZI YAPARSAK MAÇI ALIRIZ''

"Öncelikle yarınki maç bizim için özel bir maç olacak. İyi başlamak, güzel başlamak istiyoruz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Disiplinli oynamalıyız. Basit hata yapmamalıyız. Kendi planımızı yaparsak, büyük ihtimal maçı alırız. Bizim için gerçekten büyük bir avantaj taraftarlar. İç saha maçı gibi olacak. Atmosferi kendimiz için kullanmalıyız. Taraftarı arkamıza almamız lazım. Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. Bu yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim ve bu kararımdan dolayı çok mutluyum. Benim için gerçekten özel bir maç olacak. Dediğim gibi, çok değişik bir maç olacak. Stadı biliyorum. İnşallah yarın herkes kırmızı-beyaz giyinir. Takımdan hariç ben de dört gözle bekliyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah turnuvaya öyle başlarız."