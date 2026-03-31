A Milli Takım'da Uğurcan Çakır kalesinde büyüdü: Kosova'da hayat veren dokunuş!

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Kosova’yı 1-0 mağlup etti ve finallere katılmaya hak kazandı.

Kritik mücadelede ön plana çıkan isim ise yaptığı 2 kurtarışla Uğurcan Çakır oldu.

SON ANDA UĞURCAN ÇAKIR

Karşılaşmanın en net pozisyonunu Kosova, 29. dakikada yakaladı.

Orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yapılan sert müdahaleye faul verilmezken, Kosova hücumu devam etti.

Asllani, ceza sahası dışından kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan sert bir şut çıkardı ve top Uğurcan Çakır'ın son anda dokunuşunun ardından direkten çıktı.

BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

Haberin Devamı

Kosova mücadeledeki ikinci isabetli şutunu 87. dakikada yine Asllani ile buldu.

Asllani, Edon Zhegrova’nın getirdiği topu ceza yayı üzerinde önünden sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmayı 2 kritik kurtarışla tamamlayan Uğurcan Çakır, 38'de 27 de pas isabeti yakaladı. Çakır, geriden oyun kurulumuna da 5 isabetli pasla yardımcı oldu.

TÜRK TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Türk taraftarlar, deplasmanda oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı.

Başkent Priştine'deki 13 bin 500 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yaklaşık 750 Türk taraftar tribünde yer aldı.​​​​​​​

Milli oyuncular, karşılaşma öncesinde tribünlere giderek Türk taraftarları selamladı.