A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan oyun yorumu: 'Dengelemek gerekiyor'

UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;
Oyuncular uzun bir sezondan sonra buraya geldi. Belli konulara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor pas baskısı gibi. Genel anlamda skordan çok memnunum ancak neyin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz
O AÇIDAN MEMNUN DEĞİLİM
Farklı rakiplere karşı farklı stiller uygulamak lazım. Zayıf rakiplere karşı stoperlerden oyun kurmak gerekir, bunu tam anlamıyla bugün yapamadık o açıdan memnun değilim.
DENGELEMEK GEREKİYOR
Oyuncularıma söylediğim şeyi size de söyleyeyim; önümüzdeki 4 maçta oyuncu değişiklikleri performanslarla alakalı olmayacak. Oyuncuların yorgunluklarını dengelememiz gerekiyor.
BELLİ ZORLUKLAR YAŞANIYOR
Oyunu geriden kurmayı tam yapamadık. Ancak şu var; Uluslar Ligi'nde 26 maç oynandı. Sadece Gürcistan 4 farklı galibiyet aldı. Diğeri de biziz. Bu ne anlama geliyor? Sezonun bu döneminde takımların belli konularda zorluk yaşayabildiğini görüyoruz.