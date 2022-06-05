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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan oyun yorumu: 'Dengelemek gerekiyor'

#Stefan Kuntz#Milli Takım#Faroe Adaları
A Milli Takımda Stefan Kuntzdan oyun yorumu: Dengelemek gerekiyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

Oyuncular uzun bir sezondan sonra buraya geldi. Belli konulara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor pas baskısı gibi. Genel anlamda skordan çok memnunum ancak neyin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz

O AÇIDAN MEMNUN DEĞİLİM

Farklı rakiplere karşı farklı stiller uygulamak lazım. Zayıf rakiplere karşı stoperlerden oyun kurmak gerekir, bunu tam anlamıyla bugün yapamadık o açıdan memnun değilim.

DENGELEMEK GEREKİYOR

Oyuncularıma söylediğim şeyi size de söyleyeyim; önümüzdeki 4 maçta oyuncu değişiklikleri performanslarla alakalı olmayacak. Oyuncuların yorgunluklarını dengelememiz gerekiyor.

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BELLİ ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Oyunu geriden kurmayı tam yapamadık. Ancak şu var; Uluslar Ligi'nde 26 maç oynandı. Sadece Gürcistan 4 farklı galibiyet aldı. Diğeri de biziz. Bu ne anlama geliyor? Sezonun bu döneminde takımların belli konularda zorluk yaşayabildiğini görüyoruz.

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#Stefan Kuntz#Milli Takım#Faroe Adaları

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