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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine 3 isim öne çıkıyor! Büyükekşi, Riva'da görüşecek...

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#A Milli Takım#Kuntz#Löw
A Milli Takımda Stefan Kuntzun yerine 3 isim öne çıkıyor Büyükekşi, Rivada görüşecek...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

TFF’nin Stefan Kuntz ile ayrılığı yarın resmen açıklaması beklenirken yerine 3 isim öne çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yarın yapacağı zirvede Alman teknik adam ile ilgili kararı kamuoyu ile paylaşacak. TFF tercihini yerliden yana kullanırsa 1 numaralı aday Avcı. Yabancıda karar kılınırsa Löw ile Montella arasında seçim yapılacak.

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Stefan Kuntz, A Milli Takım’ın başında 2. yılını geride bırakmaya hazırlandığı şu günlerde görevine veda etmeye hazırlanırken Alman çalıştırıcının yerine gelecek isim konusunda arayışlar sürüyor.

Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki 3-1’lik Portekiz hüsranı, Uluslar Ligi’ndeki 3-3’lük Lüksemburg beraberliği ve 2-1’lik Faroe Adaları yenilgisinin yarattığı şoklar ve son 1-1’lik Ermenistan maçlarındaki sonuçlara rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeki, Kuntz’a destek vermişti.

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OYUNCULARI HEDEF ALDI SONUNU HAZIRLADI 

Ancak Kuntz’un Japonya mağlubiyeti sonrası oyuncuları hedef alan sözleri bardağı taşırdı. Büyükekşi’nin de arkasında durmayı bırakmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi 60 yaşındaki teknik adamın gönderilmesine karar verdi. TFF yönetimi yarın Riva’da gerçekleştireceği zirvede Stefan Kuntz ile ilgili kararı kamuoyu ile paylaşacak.

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FEDERASYON YENi iSMi BELiRLEMEK iÇiN ACELE EDiYOR 

Ay yıldızlı ekibimizin Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda ekim ayında Hırvatistan ve Letonya ile kritik maçlara çıkacak olması nedeniyle federasyon yönetimi yeni teknik adamı bir an önce belirlemek istiyor.

Eğer A Milliler’in başına geçecek ismin yerli olmasına karar verilirse şu an için 1 numaralı aday Abdullah Avcı. Yönetim tercihini yabancı bir teknik adamdan yana kullanırsa ise Joachim Löw ile Vincenzo Montella isimleri öne çıkıyor.

BÜYÜKEKŞi YARIN RiVA’DA KUNTZ iLE BiR ARAYA GELECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un ayrılığı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’u 20 Eylül Çarşamba günü (yarın) TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne resmi olarak davet etmiştir” denildi.

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#A Milli Takım#Kuntz#Löw

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