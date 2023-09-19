A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yerine 3 isim öne çıkıyor! Büyükekşi, Riva'da görüşecek...

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Stefan Kuntz, A Milli Takım’ın başında 2. yılını geride bırakmaya hazırlandığı şu günlerde görevine veda etmeye hazırlanırken Alman çalıştırıcının yerine gelecek isim konusunda arayışlar sürüyor.

Dünya Kupası Elemeleri play-off turundaki 3-1’lik Portekiz hüsranı, Uluslar Ligi’ndeki 3-3’lük Lüksemburg beraberliği ve 2-1’lik Faroe Adaları yenilgisinin yarattığı şoklar ve son 1-1’lik Ermenistan maçlarındaki sonuçlara rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeki, Kuntz’a destek vermişti.

OYUNCULARI HEDEF ALDI SONUNU HAZIRLADI

Ancak Kuntz’un Japonya mağlubiyeti sonrası oyuncuları hedef alan sözleri bardağı taşırdı. Büyükekşi’nin de arkasında durmayı bırakmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi 60 yaşındaki teknik adamın gönderilmesine karar verdi. TFF yönetimi yarın Riva’da gerçekleştireceği zirvede Stefan Kuntz ile ilgili kararı kamuoyu ile paylaşacak.

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FEDERASYON YENi iSMi BELiRLEMEK iÇiN ACELE EDiYOR

Ay yıldızlı ekibimizin Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda ekim ayında Hırvatistan ve Letonya ile kritik maçlara çıkacak olması nedeniyle federasyon yönetimi yeni teknik adamı bir an önce belirlemek istiyor.

Eğer A Milliler’in başına geçecek ismin yerli olmasına karar verilirse şu an için 1 numaralı aday Abdullah Avcı. Yönetim tercihini yabancı bir teknik adamdan yana kullanırsa ise Joachim Löw ile Vincenzo Montella isimleri öne çıkıyor.

BÜYÜKEKŞi YARIN RiVA’DA KUNTZ iLE BiR ARAYA GELECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un ayrılığı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’u 20 Eylül Çarşamba günü (yarın) TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne resmi olarak davet etmiştir” denildi.