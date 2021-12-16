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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan UEFA Uluslar Ligi kura yorumu!

#Milli Takım#Kuntz#Uluslar Ligi
A Milli Takımda Stefan Kuntztan UEFA Uluslar Ligi kura yorumu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipler hakkında konuştu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kutnz, kura hakkında yorum yaptı.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

Litvanya ile A Millî Takım’ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak

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SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEYİZ

Dışarıdan bakan bir göz, grupta Türkiye’nin favori olduğunu söyleyecektir. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız

YENİ OYUNCULARA ŞANS VEREBİLİRİZ

Öncelikli amacımız öncelikle B Ligi’ne yükselmek, diğer amacımız da takım olarak gelişmek. Oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak da bunların arasında. Yeni oyunculara forma şansı verebiliriz.

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