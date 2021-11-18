A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan uyarısı!

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Karadağ galibiyeti sonrası play-off’ta karşılaşacağımız rakip konusunda temkinli açıklamalarda bulunan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz karşılaşmanın ardından oyuncularına da konuşma yasağı getirdi.

Henüz Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanılmadığını ve play-off’ta yer almanın büyük bir başarı olmadığını oyuncularına anlatan Alman teknik adam hem oyuncularına uyarılarda bulundu hem de kura ile ilgili konuşulmamasını istedi.

ORKUN KÖKÇÜ: 'ATTIĞIM GOL BENİM DEĞİL, TÜRKİYE'NİN GOLÜ'

A Milli Takım’a Karadağ’da galibiyeti getiren golü atan Orkun Kökçü 1-0 geriye düşmelerine rağmen kesinlikle karamsarlığa kapılmadıklarını söyledi. 21 yaşındaki futbolcu maça bireysel olarak iyi hazırlandığını, takım olarak da çok iyi konsantre olduklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

“1-0 yenik durumda olmamıza rağmen bunu çok dert etmedik. Çünkü sistemimiz vardı. Abartmak istemiyorum ama Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularına sahibiz. Hakan Çalhanoğlu çok etkili isim. Önümüzdeki Burak Yılmaz mükemmelin üstünde. Gol atmamızda etkiliydi. Çünkü tüm rakip defansı üstüne çekti. Ay yıldızlı forma altında ilk golümü atarken duygulandım. Yapmak istediğim buydu. Benim golüm değil, Türkiye’nin golü oldu. Takım olarak o golü oluşturduk sahneye koyduk. Atmak bana nasip oldu.”

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