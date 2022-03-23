A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Portekiz maçı yorumu: 'Bu kez ağlamayacağım'

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2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

Rakibin harika oyuncuları var. Bizim de harika oyuncularımız var. Maç planımız olması gerekiyor ve buna göre hareket etmeliyiz. Sahada aktif olacağız. Rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Biz de buna göre çalışıyoruz.

BUGÜNE BAKMAK İSTİYORUM

Santos, 8 yıldır görev yapıyor, benim daha 8 ay olmadı. Ben de bunu yapmak isterim. Santos, takımın bu durumdan nasıl çıkacağını bilen deneyimli bir isim. Ben geçmişten çok bugüne bakmak istiyorum.

RONALDO'DAN BAHSEDİYORSUNUZ AMA...

Böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum, böyle bir takımımız olduğuna da inanıyorum. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ama 11 oyuncu sahaya çıkacak, 11 oyuncunun hepsi harika kariyerlere sahip oyuncular.

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BU KEZ AĞLAMAM

Letonya maçı sonrası ağladığımı Portekiz medyası bilmiyordu ama sizin sorunuz sonrasında herkes öğrendi (Gülerek). Ayıp. Ben de sizin hakkınızda bir şey öğrenince herkese söyleyeceğim.

MERİH MUTLU

Merih çok mutlu, eski takım arkadaşı Ronaldo'ya karşı oynayacağı için. Santos, Hakan ile ilgili olumlu şeyler söylemişse ona katılıyorum, ne söylemişse doğrudur. Cristiano Ronaldo'ya karşı savunma planımız hazır.