A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Portekiz maçı ve kadro yorumu!

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2022 Dünya Kupası bileti için play-off turunda Portekiz ve İtalya'yı elemesi gereken A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, A Spor'a açıklamalar yaptı.

İşte Stefan Kuntz'un sözleri;

İlk günlerim insanlarla konuşup, futbola konsantre olarak geçti. Özellikle Hamit Altıntop başta olmak üzere tüm yöneticiler ve personel yardımcı oldu. Bir an önce hızlı bir şekilde takım ruhunu oluşturmamız gerekiyordu. Öz güven kaybı yaşamıştık

ANALİZ ETTİK

Sıralamaya bakıyoruz. İtalya 6., Portekiz 8. sırada, biz ise 39. sıradayız. Ben ve ekibim bazı Portekiz maçlarını analiz ettik. Herkes, Portekiz'e karşı nasıl oynayacağımızı kafasında kurguladı. Bir araya geldik ve konuşmalar yaptık.

TÜM TÜRKİYE'Yİ GEZDİ

Hepimiz maçlara gidiyoruz ama Kenan neredeyse tüm Türkiye'yi gezdi. 70 maçı canlı izledik geldiğimizden beri. Portekiz maçında ne yapmak istediğimizi biliyoruz.

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ENES ÜNAL SEÇİLECEK

Son olarak Enes'le tanıştım. Geldiğimden beri milli takımda yer almamıştı. Büyük bir yetenek. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki Enes Ünal, milli takıma seçilecek

ÖNCELİĞİM POZTEKİZ

Kararlarda hiçbir zaman siyahla beyaz yoktur. Bazen bir oyuncu kulübünde çok süre alamaz ama milli takım için önemlidir. Herkesin favori oyuncuları vardır ve milli takımda yer almalarını ister. Şu anki önceliğim Portekiz'i yenecek kadroyu seçmek

BELKİ SİHİRLİ ELLERİYLE İYİLEŞTİRİRLER

Ferdi ile mesajlaşıyoruz. Doktorlara duacıyım, Ferdi için de geçerli. Belki sihirli elleriyle Ferdi'yi iyileştirirler. Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu milli takıma çağıracağım