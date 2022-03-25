A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Portekiz maçı değerlendirmesi!

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A Milli Takım, Portekiz'e 3-1 kaybederek Dünya Kupası umutlarını tüketirken karşılaşmanın ardından Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından takımın oyununu değerlendiren Stefan Kuntz, "İlk 20 dakika oyuncularımızın sanki galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra iyi şutlarımız, iyi ortalamalarımız oldu. Oyuncularımızın hisleri bu pozisyonlardan sonra geri döndü. İkinci golde bir dikkatsizliğimiz oldu. Çok çalıştık ama rakibe yakın oynamalıydık golü getiren hamleden önce. Devre arasında yaptığımız konuşmada Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım. Geri düşünce nasıl geri geldiğimizi anlattım. Onlara dedim ki 'Portekiz'de Portekiz'e karşı pozisyonlar buluyorsunuz. Kazanabileceğinize inanıyor musunuz?' dedim. 'Evet hocam' dediler. 'O zaman sahada gösterin' dedik. İkinci yarıdaki performansımızla gurur duyuyorum. Portekiz'e Portekiz'de top oynatmadık. Maç sonunda bir daire oluşturduk, bir araya geldik. Burak'a, 'Gurur duymalısın çünkü bu takımın kaptanısın' dedim. Letonya karşısında Burak'ın penaltısı olmasa, bu takım burada olmazdı. Bazen de şansa ihtiyacınız olur." diye konuştu.