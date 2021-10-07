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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Norveç maçı yorumu! 'Daha büyük olacak'

#Milli Takım#Kuntz#Haaland
A Milli Takımda Stefan Kuntzdan Norveç maçı yorumu Daha büyük olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Norveç ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

İşte Stefan Kuntz'un sözleri;

Son maçların analizleri yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Lille gibi takımların maçlarını izledim. Biz de gereken analizleri yaptık ama bunların hiçbiri saha içinde oyuncuları görmek kadar etkili olamaz. Elimizden geleni yapacağız.

ZOR KARARLAR ALINMAK ZORUNDA

Bu bir evlilik gibi. Evlilikte de ortak bir amaç için bir araya gelirsiniz, gülüp eğlenirsiniz. Arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık. Bunun bir karar zamanı olduğunu söyledik. Süre alamayacak oyuncular olabileceğini söyledik. Kimsenin bu durumda kendisini kötü hissetmemesi gerektiğini söyledik. Sadece gülümsemek değil böyle zor kararların da alınmak zorunda olduğunu konuştuk aramızda.

AVANTAJ DİYEMİYORUM

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Şu anda sakat oyuncumuz yok, 3 tane cezalı oyuncumuz var. Norveç'te büyük oyuncuların olmadığını biliyoruz ama geriden gelen oyuncuların hırsları daha büyük olacaktır. Haaland, Sörloth ve King'in yerini uzun vadede dolduramayacak olsalar da onları aratmamak için daha fazla kendilerini vereceklerdir. Buna tam olarak avantaj diyemiyorum

Burak Yılmaz: Geçmişi konuşmaya gerek yok

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BİR TAKTİK BULDUK

Türk Milli Takımı'nın bazı maçlarını izledim, Süper Lig'de ve yurt dışında maçlara gittim. Belli bir bilgi zemini var. İletişimle çözülmeyecek konular değil. Oyuncuların kalitelerini ortaya çıkarmak için onlarla yakın ilişkiler kurmam gerekiyordu. Biz felsefe oturtmamız gerekiyordu. Norveç maçı için bir taktik bulduk ve bunu onlara anlattık. Son antrenmanımızı yaptıktan sonra yarın keyifli bir şekilde maça çıkacağız.

YAKINLARIM MAÇA GELECEK

Yeni bir ülkenin takımı için kenarda olacağım. Bir başarı elde etmeye çalışacağım. Bu da olumlu bir heyecan yaratıyor. Yapmam gereken işime odaklanmak. Geçmişte nasıl olduysa yarın da böyle olacak. Almanya'dan çalışmak zorunda olmayan yakınlarım maça gelecek. Bazıları da Türkiye'ye gelip yakın arkadaşlarıyla maçı izleyecek.

'CANER ERKİN'İ ALMA SEBEBİNİ NE?' SORUSUNA YANIT

Oyuncular hakkında kendi gözlemimi yaptım. Son maçlarını izleyip yaşlı ve genç oyuncularla bir karışık yapmaya karar verdim. Bu karışım başarıyı getirebilir. Bir yanda deneyim, bir tarafta korkusuzluk var. Nasıl bir futbol oynamak istediğimizi düşünerek bu kadroyu seçtik. Bu ilk kadro, burada olmak sonradan çağrılacağının garantisi değil. Bu kadroda olmayanlar da gelecekte takıma dahil olabilir.

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KALECİ KONUSU BÜYÜK MESELE

Kaleci konusunun büyük mesele olduğunu biliyorum. Sinan Bolat'ı genç kalecilerimizle beraber aldım. İki genç bir deneyimli oyuncu olarak aldım. Bugün antrenmanı izleyip maçla ilgili kararı vereceğim. Son karar tabii ki bana ait. Elimizde bir fırsat var ve bunu sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Seyirciler de bize yardımcı olmalı. Kazansak da kaybetsek de küçük bir şans bizimle olacak.

HAMİT ALTINTOP İLE KONUŞACAĞIZ

Stadyumlara gidip maç izlemek için her fırsatı kullandım. Teknik direktör olarak en çok gitmeniz gereken yerler buralar. Federasyonun tesisleri çok iyi. Eski oynadığımız stadyumlara gitmek ve anıları tazelemek fırsatım olmadı. Beni karşılayan insanlar iyi duygular veriyor. Benim için şu anda en önemli şey önümüzdeki 4 maç. Hamit Altıntop ile birlikte 4 maçtan sonra 'Türk futbolu için ne yapılabilir?' konusunda konuşacağız. Türk takımlarına gideceğim, hocalarla görüşeceğim. Ama şu anda önceliğimiz bu 4 maç.

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AMACIMIZ GRUPTAN ÇIKMAK

Amacımız gruptan çıkmak. Alman ve Türk federasyonları arasında kıyas yapmak kolay değil. Orada U21'i çalıştırıyordum burada A takımı çalıştırıyorum. Bu kıyası yapmak için zamana ihtiyacım var.

PLANIMIZI GÖRECEKSİNİZ

Berti Vogts 1996 yılında Avrupa Kupası finalinde oynayacağımı söylediğinde ona 'Hocam, çok baskı hissediyorum' demiştim, o da bana 'Baskı ne kadar büyük olursa kupa da o kadar büyük olur' dedi. Ben de baskı olmasını seviyorum. Maç planımızla ilgili bir şey söylememeyi tercih ediyorum. Planımızı yarın sahada göreceksiniz.

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#Milli Takım#Kuntz#Haaland