A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan maç sonu uyarı! 'Ayağımız yere basmalı'

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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden A Milli Takım'da Stefan Kunzt, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

Ben oyuncularımda gurur duyuyorum. Onları saha kenarından izlemek büyük keyifti. Her şeyi denedik, yüksek ortalar, yerden ortalar. Kimi zaman geriye çekildik, arkada pozisyon bulmak adına. Bugün her şeyi yaptık

KART SINIRINDAYDI

Zeki sarı kart sınırındaydı, rakibimiz de 10 kişiydi, onu o yüzden devrede çıkardık. Rıdvan'ın da hücum anlamında olumlu yanları vardı. Mert de golünü attı bugün.

AYAĞIMIZ YERE BASMALI

Maç bittikten sonra sosyal medyaya baktım ve gördüm. Şunu söylemek gerekiyor, sakin olmamız gerekiyor, ayağımız yere basmalı!