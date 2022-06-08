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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan Litvanya maçı değerlendirmesi

#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Uluslar Ligi
A Milli Takımda Stefan Kuntzdan Litvanya maçı değerlendirmesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanan ve Türkiye'nin 6-0'lık üstünlüğü ile sona eren Litvanya maçı sonrası konuştu.

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Türkiye, Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 yenerken karşılaşmanın ardından Alman teknik adam değerlendirmelerde bulundu.

Gol yememe amaçlarına ulaştıklarını kaydeden Stefan Kuntz, "Amacımız çok gol bulmak ve yememekti. Bunu başardık. İlk maçta yaptıklarımızın üzerine koyduk. Böyle devam edeceğimizi umuyorum. Doğan, Cenk ve Eren'i de ilk maçları sebebiyle tebrik ediyorum." dedi.

Kuntz, Halil Dervişoğlu ile ilgili gelen soruya, "Halil'in neden kadroda olduğu sorulmuştu. Halil neden seçildiğini gösterdi. İyi çalışıyor ve sıkı ilerliyor. Bugün de çok çalıştı" diye konuştu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında da konuşan Stefan Kuntz, "2024 elemelerine gidilirken sürekli olarak yüksek performans gösteren bir Türk Milli Takımı hayal ediyorum. Çok tatmin edici bir akşam oldu. 4 hedefimiz vardı; maçı kazan, gol yeme, iyi olduğun şeyleri daha iyi yap ve iyi olmadığın şeyleri geliştir. Oyuncuların bizim kurduğumuz taktiğe inandığını görüyoruz. Oyuncular oynadığı oyundan keyif alıyor" açıklamasını yaptı.

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#A Milli Takım#Stefan Kuntz#Uluslar Ligi

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