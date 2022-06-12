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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan 'gol' yorumu! 'Çok önemli'

#Milli Takım#Stefan Kuntz#Uluslar Ligi
A Milli Takımda Stefan Kuntzdan gol yorumu Çok önemli

A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı sonrası konuştu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Stefan Kuntz, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un sözleri;

Bugün zor bir maçtı, bunu söylemek lazım. Gruptaki en zor rakip demiştik. Bugünkü maçta farklı bir tablo ortaya çıktı. Bazı oynamamış oyuncuları da sahaya sürdük

YİNE GOL YEMEDEN KAZANDIK

Bu maçlarda zorlanabilirsiniz, hatta kaybedebilirsiniz ama biz kazandık, yine gol yemeden kazandık. Bu çok önemli

ÇOK ALTERNATİFİMİZ YOK

Enes'in problemleri olduğu için alamadık. Şu aşamada hücumla ilgili çok fazla alternatifimiz yok. 4 maçlık bir periyot vardı. Bazı isimleri farklı şekilde değerlendirdik. Bu yüzden de Serdar Dursun bugün ikinci yarı oyuna girdi. Girdiği maçlarda da golünü atmayı başardı.

ONLAR DA BENİM KADAR SEVİNDİ

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Eşim, kızım, kardeşim ve oğlum bugün maçı izledi burada. Onlar da bu galibiyete benim kadar sevindi.

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#Milli Takım#Stefan Kuntz#Uluslar Ligi

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