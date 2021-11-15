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A Milli Takım'da Stefan Kuntz'dan farklı 11 tercihi! Karadağ karşısında...

#Milli Takım#Stefan Kuntz#Karadağ
A Milli Takımda Stefan Kuntzdan farklı 11 tercihi Karadağ karşısında...

Cebelitarık maçına göre daha defansif bir oyun kurgusuyla oynayacak A Milli Takım’da, Berat ve Kaan Ayhan orta sahaya monte edilecek.

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Cebelitarık maçı sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yardımcılarının ilk işi, Karadağ’ı analiz etmek oldu.

Dün sabah Karadağ’ın Hollanda ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı izleyen Kuntz, yarın karşılaşacağımız rakibin çok fazla pozisyona girdiğini tespit etti. Kuntz’un bu nedenle Karadağ karşısına Cebelitarık maçından farklı bir 11’le çıkmaya karar verdiği öğrenildi.

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ÖNCE SAVUNMA GÜVENLİĞİ

Orta sahayı güçlü tutmak gerektiğine inanan Alman hoca, Cebelitarık maçında görev vermediği Berat Özdemir ve Kaan Ayhan’ı bu bölgede oynatacak. Bu durumda Cebelitarık karşısında ilk 11’de forma giyen Barış Alper Yılmaz ile Orkun Kökçü, yedek bekleyecek. Kuntz ayrıca oyuncularına ‘önce savunma güvenliği’ uyarısında bulunacak.

MAÇI ALMAN SIEBERT YÖNETECEK

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Bu arada, yarın Podgorica şehrinde TSi 22.45’te başlayacak Karadağ-Türkiye karşılaşmasını Alman hakem Daniel Siebert’in yöneteceği açıklandı.

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#Milli Takım#Stefan Kuntz#Karadağ

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