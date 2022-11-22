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A Milli Takım'da Stefan Kuntz ve futbolcular, Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı

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#Dünya Kupası#Stefan Kuntz#A Milli Takım
A Milli Takımda Stefan Kuntz ve futbolcular, Dünya Kupasındaki favorilerini açıkladı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

Kuntz ve milli futbolcular, 2022 Dünya Kupası’ndaki favorilerini Hürriyet’e açıkladı. A Milli Takım Teknik Direktörü, “Finali Almanya ile Arjantin oynar, şampiyon Arjantin olur” tahmininde bulundu.

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İskoçya ve Çekya ile oynadıkları özel maçları aynı sonuçla 2-1 kazanan A Milli Futbol Takımı’nın teknik patronu Stefan Kuntz ile ay yıldızlı oyuncular, 2022 Dünya Kupası için tahminlerini Hürriyet’e açıkladı: 

Stefan Kuntz: Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur.

Hakan Çalhanoğlu: Arjantin şampiyon olur.

Cenk Tosun: İddialı takım çok. İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika... İngiltere kazanabilir.

Çağlar Söyüncü: Arjantin kupaya yakın.

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Tayyip Talha Sanuç: Favorim Arjantin.

Enes Ünal: İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin çekişir. Arjantin şampiyon olur.

Cenk Özkaçar: İspanya çok iyi. Finali İspanya-Arjantin oynar.

Samet Akaydın: Arjantin kazanır.

Cengiz Ünder: Arjantin, Fransa, Senegal, Uruguay öne çıkar.

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Onur Bulut: Arjantin, Almanya, İngiltere, Belçika’dan ikisi final oynar. 

 

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