A Milli Takım'da Stefan Kuntz ve futbolcular, Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı

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İskoçya ve Çekya ile oynadıkları özel maçları aynı sonuçla 2-1 kazanan A Milli Futbol Takımı’nın teknik patronu Stefan Kuntz ile ay yıldızlı oyuncular, 2022 Dünya Kupası için tahminlerini Hürriyet’e açıkladı:
Stefan Kuntz: Müthiş maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Finali Arjantin ile Almanya oynar, şampiyon Arjantin olur.
Hakan Çalhanoğlu: Arjantin şampiyon olur.
Cenk Tosun: İddialı takım çok. İngiltere, Almanya, Portekiz, Belçika... İngiltere kazanabilir.
Çağlar Söyüncü: Arjantin kupaya yakın.
Tayyip Talha Sanuç: Favorim Arjantin.
Enes Ünal: İspanya, Fransa, İngiltere ve Arjantin çekişir. Arjantin şampiyon olur.
Cenk Özkaçar: İspanya çok iyi. Finali İspanya-Arjantin oynar.
Samet Akaydın: Arjantin kazanır.
Cengiz Ünder: Arjantin, Fransa, Senegal, Uruguay öne çıkar.
Onur Bulut: Arjantin, Almanya, İngiltere, Belçika’dan ikisi final oynar.