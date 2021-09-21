A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi! 'Türkiye gurur duyacak'

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Spor Servisi / İsmail ER - A Milli Takım’da Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi Stefan Kuntz oldu. Türkiye için Almanya U21 Milli Takımı’ndaki teknik direktörlük görevini bıkanan Kuntz dün Riva’da düzenlenen törende kendisini 3 yıllığına Milli Takım Teknik Direktörü yapan sözleşmeye imza attı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve milli takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop’un da katıldığı imza töreninde Alman teknik adam göreve layık görüldüğü için çok mutluğu olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: “Hamit beni aradığında ilk hissettiğim şey gurur oldu. Son derece başarılı Türk Milli Takımı’nın teknik direktörü olacağım için gururluyum ve mutluyum.

EN ALMAN YA DA EN TÜRK ALMAN OLMAK İSTİYORUM

İşimiz bundan sonra başlayacak. Hepimiz, tüm gücümüzü toplayıp hızla Norveç karşılaşmasına hazırlanacağız. En kısa sürede tamamen futbola odaklanacağız. Benim için bir tür evime dönmek gibi oldu. Beşiktaş’ta inanılmaz 1 yıl geçirdim. En Alman Türk olmak istiyorum ya da en Türk Alman.

TÜRK BAYRAĞINA BAKARAK BAŞARILARIMIZI KUTLAYACAĞIZ

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Bana gösterilen bu inanca çok teşekkür ediyorum. Güç ve pozitif enerji doluyum. Oyuncuların potansiyellerini biliyorum. Türkiye’de futbola yapı kazandıracağız. Yeniden gururla Türk bayrağına bakarak başarılarımızı kutlayacağız. Oturup zaferlerden bahsetmek keyifli olacaktır. Bana duyduğunuz güven için teşekkür ediyorum.

SERGEN'İ HOCA GÖRÜNCE KAHKAHALAR ATTIM

Sergen Yalçın’ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum. Sergen’e neden güldüğümü söyleyeyim. Sergen’in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncusu Sergen’di. Ama o zamanlar disiplin en önemli şey değildi onun için. Ayrıca Rıza Çalımbay da beni aradı başarılar diledi.”

KUNTZ BU FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEKTİR

TFF’nin milli takımlardan sorumlu yöneticisi Hamit Altıntop ise Kuntz’un başarılı olacağına inandıklarını söyledi: “Sayın Kuntz’u genç, modern ve taktiksel olarak en üst seviyede oynama hedefiyle tanıtmak istiyoruz. Görevinin bilincinde. Almanya’da Ümit Milli Takım’da 5 yıl görev aldıktan sonra A takımı hak ettiğine inanıyorum. İkinci vatanında bu şansı kendisine veriyoruz. Kendisine inanıyoruz. O da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir.”

YABANCI KURALINI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kuntz’un kazanacağı başarılarla Almanya için kayıp, Türkiye için kazanç olacağını söyledi. Özdemir “Kalan 4 maçta, özellikle Norveç müsabakasında tüm ülkemizi milli takım etrafında birleşmeye davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız” dedi

GÜNEŞ'LE YARIDAN AZA ANLAŞTIK

TFF Başkanı, Kuntz’un sözleşmesinde tazminat maddesi olduğunu selefi Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerde de tazminatının yarısından daha düşük bir rakama anlaşma sağlandığını söyledi. Özdemir yabancı kuralı ile ilgili bir soruya ise önümüzdeki sezon kuralın 7+4 olacağını belirtirken yine de açık kapı bıraktı:

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SERGEN HOCA BU KARARA 'ALIŞTIM' DEDİ

Yabancı sayısını ilan ettik ve bunu 1 yıl da geciktirdik. Hocamız ve Hamit Altıntop ile bu kararı tekrar gözden geçireceğiz. Hamit’in görüşünü ve hocamızın görüşünü kesinlikle alacağız. Sergen Hoca da bu karara alıştığını ve gelecek yıl da devam edip etmeyeceğini öğrenmek istediğini söyledi. Evet, gelecek yıl da 1 sayı düşerek devam edeceğiz.” Nihat Özdemir ayrıca “Her ne skorlar alırsak alalım, Çocuklarımızı, hocamızı tartışma konusu yapmayalım. Lütfen; Stefan Kuntz’u yerli-yabancı meselesinin içine çekerek kendisini yıpratmayalım” çağırsında da bulundu