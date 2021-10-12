A Milli Takım'da Serdar Dursun'dan penaltı sözleri! "Hakemin vermeye niyeti yoktu"

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Milli Takım formasıyla çıktığı ilk resmi maçta golle tanışan Serdar Dursun, karşılaşma sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulundu..

Son dakikada kazandığımız penaltı hakkında konuşan Serdar, "Çok değişik bir maç oldu. Buraya mutlak 3 puan hedefiyle geldik. Allah'a şükür bugünkü maçta galip geldik. Son maçlara iddiamız var. Son 2 maçı kazanıp Norveç'in takılmasını bekleyeceğiz. İnşallah Türk halkını Dünya Kupası'na götüreceğiz. 1-1'den sonra tek kale oynamaya başladık. 2-3 pozisyonumuz var. Son topta topu aşırdım, Burak ağabey düştü. Penaltı olduğunu biliyordum. Hakemin vermeye niyeti yoktu. Penaltı oldu, golü attı. Bu galibiyeti Türk halkına armağan ediyoruz." dedi.