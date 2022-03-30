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A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Salih Özcan'dan İtalya maçı yorumu!

#Serdar Dursun#Salih Özcan#A Milli Takım
A Milli Takımda Serdar Dursun ve Salih Özcandan İtalya maçı yorumu

A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Salih Özcan, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundular.

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İtalya'ya 3-2 kaybeden A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Salih Özcan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte yapılan açıklamalar;

SERDAR DURSUN: "3-3 YAPABİLİRDİK"

"Bu maça iyi hazırlandık. Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk. Portekiz maçı bizi etkiledi, üzüldük. Maça iyi başladık, öne geçtik. Rakip bizi geriye doğru zorladı ve topu iyi dolaştırdı. Arka arkaya gollerle 2-1 yaptılar. Hocamız ilk yarıdaki hatalarımızı söyledi. İkinci yarıya tutuk başladık, sonra daha iyi oynadık. 3-2 yaptı ve 3-3 de olabilirdi. 3-3 olsa iyiydi ama üzgünüz."

"Burak Yılmaz, Türkiye'nin en iyi forvetlerinden biri ve çok gol attı. Artık herkes kendini göstermek istiyor. Herkes, elinden geleni yapacak. İnşallah hepimiz kendimizi geliştiririz"

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SALİH ÖZCAN: "İLK MAÇIMI KAZANMAK İSTERDİM"

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"Milli Takım formasını giymeyi sabırsızlıkla bekledim. İlk maçımı kazanmak isterdim ama nasip böyleymiş. İlk 20 dakika iyi oynadık. Sonrasındaki 10 dakika biraz düştük. Analiz edeceğiz ve durumumuza bakacağız. Haziran ayındaki maçlarımızı kazanmak istiyoruz."

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#Serdar Dursun#Salih Özcan#A Milli Takım

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