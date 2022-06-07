A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Doğukan Sinik şov!

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olurken mücadeleye damga vuran isimler Serdar Dursun ve Doğukan Sinik oldu.

Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, A Milli Takım formasını giydiği üçüncü maçta sergilediği performansla dikkat çekti.

Karşılaşmanın henüz başında çalımlarla ceza sahasına giren Doğukan, iyi bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak Milli Takım'daki ilk golünü kaydetti.

Bu golden yaklaşık 12 dakika sonra bu kez Halil Dervişoğlu'nun ara pasında ceza sahasına giren Doğukan, kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş filelere göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Daha önce İtalya ile oynanan hazırlık maçında 12 dakika oynayan, Faroe Adaları maçında ise ikinci yarıda oyuna dahil olan Doğukan Sinik, ilk 11'de başladığı üçüncü maçta ise iki gol birden kaydetti.

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Doğukan Sinik, 66. dakika oyunda kalırken yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.

SERDAR DURSUN, 6 MAÇTA 6 GOL ATTI

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından A Milli Takım'da golcülerin performansı merak edilirken Serdar Dursun attığı gollerle büyük katkı yaptı.

Litvanya karşısında 56 ve 81. dakikalarda sahneye çıkan Serdar Dursun, Milli Takım formasıyla çıktığı 6. maçta 6. golünü attı.