A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten performans değerlendirmesi: "İstenilen seviyede değiliz ama olacağız"

Daha baskılı oynamaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Önde baskılarımızı daha iyi yapmamız lazım, orada eksiklerimiz var. Bütün oyunculara şans vermiş olduk. Daha akıcı, daha az top kaybı yaparak oynamamız gerekiyor. Eksiklerimiz var. İtalya farklı bir maç. Ancak önde baskıyı daha iyi yapmamız lazımdı. Fizikli ve temaslı oynayan bir takımdı, bazen sertlik de oldu. İyi bir maç oldu, bütün herkese şans verdik. Kazanmak istiyorduk. Gol de yiyebilirdik, atabilirdik de. Topu yavaş çeviriyoruz. Dorukhan Toköz ve Mahmut Tekdemir çok zorladı kendini. İrfan Can Kahveci sakatlıktan çıktı. Aynı şey Abdülkadir Ömür için geçerli. Merih Demiral'ı riske etmedik. Ozan Kabak sakatlıktan döndü. Daha iyi oyunla sonuç almalıydık. İstenilen seviyede değiliz ama olacağız" diye konuştu.

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