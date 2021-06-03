A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten maç sonu İtalya yorumu! 'Daha farklı olacak'

Moldova'yı hazırlık maçında 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Oyun önemliydi. Oyun üstünlüğünün bizde olması normaldi. Biz eksik olan taraflara bakacağız. İtalya maçı tamamen farklı olacak. Burada savunma yapan takıma karşı oynadık. Biz savunmaya karşı neler yapabileceğimizi görmek istedik.

DAHA HEYECANLI VE COŞLU OLACAK

Bu ve geçen maçta sayıları az da olsa tempolu, iyi oynayan oyuncular vardı. İtalya maçı daha heyecanlı ve coşkulu olacaktır. O yüzden farklı bir oyun olacağını bekliyorum.

DAHA İYİ OLMAYI BEKLİYORUM

Her gün, aşama aşama daha iyi olmayı bekliyorum. İtalya maçında inşallah olur. Olmazsa da diğer maçlarda olacak

OYNAMASINDA YARAR VAR

Çağlar'ın fizik olarak bir sıkıntısı yok. Merih Demiral'ın oynamasında yarar var, Ozan Kabak da sakatlık sonrasında az oynadı. Kaan'ı ortada görmek istedim. Mert'in de formundan dolayı orada nasıl durduğunu merak ettim.