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GeriFutbol A Milli Takım'da Şenol Güneş'in geleceği ne olacak? Emre Belözoğlu ile anlaşılmıştı ama...
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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2021 - 11:46 | Son Güncelleme:

A Milli Takım'da Şenol Güneş'in geleceği ne olacak? Emre Belözoğlu ile anlaşılmıştı ama...

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A Milli Takım'da Şenol Güneş tartışması, Türkiye'nin olası yeni teknik direktörü kim olabilir? Okay Karacan, Hadi Ben Kaçtım'ın yeni bölümünde değerlendiriyor.

Okay Karacan, Spor Arena'nın Youtube kanalında yayınlanan Hadi Ben Kaçtım programında A Milli Takımımızın Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik tarihi mağlubiyeti ve sonrasında Şenol Güneş'in geleceğini değerlendirdi.

 Hadi Ben Kaçtım'ın yeni bölümünü Spor Arena Youtube kanalından da izleyebilirsiniz.

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