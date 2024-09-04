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A Milli Takım'da Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı

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#A Milli Takım#Semih Kılıçsoy#Uluslar Ligi
A Milli Takımda Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 15:42

A Milli Futbol Takımı'nda tedavisi devam eden Semih Kılıçsoy'un, Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edilmesinden dolayı aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam edeceği açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden milli futbolcular Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ile ilgili açıklama yapıldı.

Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle kampa katılan Semih'in bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkiklerinin tamamlandığı, sakatlığının Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam edilmesinin uygun bulunduğu ifade edildi.

A Milli Takımda Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı

Mustafa Hekimoğlu ise UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

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#A Milli Takım#Semih Kılıçsoy#Uluslar Ligi

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