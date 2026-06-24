A Milli Takım'da santrfor krizine 3 formül!

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2026 Dünya Kupası’na erken havlu atmamızın en önemli sebebinin, henüz 21 yaşındaki genç Deniz Gül dışında ‘net bir santrforun olmaması’ olduğu konusunda tüm kamuoyu hemfikir.

Peki bu noktadan sonra ne olacak? Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu soruna nasıl çözüm bulacak? Bu sorunun cevabını öğrenmek için yaptığımız araştırmalar, TFF ile Montella’nın önünde kısa ve uzun vadeli 3 seçeneğin bulunduğunu ortaya çıkardı... Kısa vadeli seçeneklerin birincisi; annesi ya da babası Türk olan, Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen bir santrforu milli takıma kazandırmak.

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RHIAN BREWSTER İDDİASI

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Önceki gün bu konuyla ilgili olarak, annesi Kıbrıs Türk’ü Rhian Brewster ismi ortaya atıldı. 26 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekibi Derby’de oynuyor.

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Kısa vadeli ikinci seçenek; Başakşehirli Bertuğ Yıldırım ve İngiltere Premier Lig’de Bournemouth forması giyen Enes Ünal’ı kadroya dahil edip, ısrarla bunlara şans vermek.

Uzun vadeli seçenek ise, Brezilya ya da Afrika kökenli, gelecek vadeden genç santrforları bulup Türk vatandaşı yaparak ay yıldızlı formayı giydirmek. Bilindiği üzere yabancı bir oyuncunun Türk vatandaşı olduktan sonra A milli formayı giyebilmesi için çok sayıda kritere uygun olması ve bir süre beklemesi gerekiyor.