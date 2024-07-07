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A Milli Takım'da Samet Akaydin sedyeyle çıktı

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#A Milli Takım#Hollanda#Euro2024
A Milli Takımda Samet Akaydin sedyeyle çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 00:32

Milli futbolcu Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı’ndaki ilk gol sevincini yaşadığı Hollanda maçında oyuna devam edemedi.

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Milli futbolcu Samet Akaydin, Hollanda maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı’ndaki ilk gol sevincini yaşadı. Samet ayrıca sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile karşılaşırken, millilerin ilk golü Samet Akaydin’den geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Arda Güler’in sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Samet, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

30 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 10. maçında ilk gol sevinicini Hollanda karşısında yaşadı.
Müsabakaya 11’de başlayan Samet Akaydin, sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerine 82. dakikada Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

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#A Milli Takım#Hollanda#Euro2024

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