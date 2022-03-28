Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

A Milli Takım'da Salih Özcan'a gün doğdu! İtalya maçında...

#Salih Özcan#A Milli Takım#İtalya
A Milli Takımda Salih Özcana gün doğdu İtalya maçında...

A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz, Almanya’dan teklif almasına karşın Türk Milli Takımı’nı seçen gurbetçi futbolcuyu büyük olasılıkla ilk 11’de sahaya sürecek.

Haberin Devamı

Türkiye ile İtalya A milli takımları arasında yarın Konya’da oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başladı. Ay yıldızlı ekibimizin teknik patronu Stefan Kuntz ve bir futbolcu, bugün saat 17.30’da karşılaşmanın yapılacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek, ardından da idman yapılacak.

İTALYANLAR BUGÜN GELİYOR

Karşılaşmanın tüm hazırlıklarını Floransa’da gerçekleştiren İtalya Milli Takımı bugün saat 19.00 sularında Konya’ya gelecek. Stefan Kuntz’un, İtalya ile yapılacak maçta, kadroya yeni katılan gurbetçi futbolcu Salih Özcan başta olmak üzere yedeklere ve gençlere daha çok şans vermesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen A Milli Takım kampını ziyaret ettiKonyaspor Başkanı Fatih Özgökçen A Milli Takım kampını ziyaret ettiHaberi görüntüle

Bu sezon Bundesliga’nın başarılı isimleri arasında yer alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Köln formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Salih Özcan#A Milli Takım#İtalya

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker

BAKMADAN GEÇME!

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla
Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker