A Milli Takım'da Salih Özcan'a gün doğdu! İtalya maçında...

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Türkiye ile İtalya A milli takımları arasında yarın Konya’da oynanacak hazırlık maçı için geri sayım başladı. Ay yıldızlı ekibimizin teknik patronu Stefan Kuntz ve bir futbolcu, bugün saat 17.30’da karşılaşmanın yapılacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek, ardından da idman yapılacak.

İTALYANLAR BUGÜN GELİYOR

Karşılaşmanın tüm hazırlıklarını Floransa’da gerçekleştiren İtalya Milli Takımı bugün saat 19.00 sularında Konya’ya gelecek. Stefan Kuntz’un, İtalya ile yapılacak maçta, kadroya yeni katılan gurbetçi futbolcu Salih Özcan başta olmak üzere yedeklere ve gençlere daha çok şans vermesi bekleniyor.

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Bu sezon Bundesliga’nın başarılı isimleri arasında yer alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Köln formasıyla 28 maça çıkıp 2 gol attı.