A Milli Takım'da sakatlık! Aral Şimşir duyurdu

#Milli Takım#Aral Şimşir#Montella
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 19:05

Aral Şimşir, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kampına katılamayacağını duyurdu.

Vincenzo Montella tarafından Milli Takım'ın kadrosuna davet edilen Aral Şimşir, kampa katılamayacak.

Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takımda olmayacağını açıkladı.

İşte Aral Şimşir'in açıklaması;

Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım.

Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim.

