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A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku

Güncelleme Tarihi:

#Euro2024#Ozan Kabak#İtalya
A Milli Takımda Ozan Kabak şoku
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 22:51

A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Ozan Kabak, sedyeyle oyundan çıktı.

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Euro 2024 öncesi hazırlık kapsamında İtalya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Takım'da Ozan Kabak sakatlandı.

Müsabakanın 39. dakikasında Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Ozan Kabak, acı yerde kalırken ayağa kalkamadı.

Büyük acı çeken Ozan Kabak oyun alanını sedye ile terk ederken yerine Merih Demiral dahil oldu.

Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışlandı.

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#Euro2024#Ozan Kabak#İtalya

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