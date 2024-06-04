A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku

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Euro 2024 öncesi hazırlık kapsamında İtalya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Takım'da Ozan Kabak sakatlandı.

Müsabakanın 39. dakikasında Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Ozan Kabak, acı yerde kalırken ayağa kalkamadı.

Büyük acı çeken Ozan Kabak oyun alanını sedye ile terk ederken yerine Merih Demiral dahil oldu.

Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışlandı.