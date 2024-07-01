A Milli Takım'da Montella'nın zafer formülü! Euro 2024'te çeyrek finalin 8 anahtarı

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu’nda yarın karşılaşacakları Avusturya’ya karşı nasıl oynamaları gerektiğini dün futbolcularına detaylı biçimde anlattı ve uyarılarını sıraladı. Rakiplerinin ne kadar güçlü bir ekip olduğunu grup maçlarında gösterdiğini ancak her takım gibi onların da eksikleri bulunduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, çeyrek finale çıkabilmemiz için sahada nelere dikkat etmeleri gerektiğini şöyle anlattı:

1- iLK 25-30 DAKiKAYA DiKKAT

Maçların özellikle ilk yarım saatlik bölümlerinde şiddetli pres yaparak rakibi yıldırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden ilk 25-30 dakikalık bölümde onların baskısına karşı olabildiğince dirençli olmamız gerekiyor.

2- ORTA SAHAYA YOĞUNLAŞMALIYIZ

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Avusturya’nın en güçlü mevkisi orta saha. Merkezi çok iyi kapatıyorlar. Bu maçın anahtar unsuru ikili mücadeleler olacak. İkili mücadelelerde ne kadar başarılı olursak kazanma şansımız o denli artar.

3- PASLAŞIRKEN RiSKE GiRMEYELiM

KARŞI presi ikinci ve üçüncü bölgelerde çok fazla yapıyorlar. Bu bölgelerde rakipten top kaptıktan sonra çok çabuk biçimde gole gitmeye çalışıyorlar. Paslaşırken riske girmemeli ve basit oynamalıyız.

4- KONSANTRASYONU BOZMAYALIM

Oyuncu bazında Avusturya’dan daha kaliteli bir takımız. Bu farkımızı gösterebilmemiz için konsantrasyonumuzun yüksek olması gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun maç boyunca motivasyonumuzu bozmamalıyız.

5- iNTiKAM DEĞiL ELEME MAÇI

Çoğu kişi bu maçı 6-1 yenildiğimiz karşılaşmanın rövanşı olarak görüyor ama her maçın farklı bir hikayesi vardır. Biz yarın 6-1’i unutup, Avusturya’yı nasıl yenebiliriz ve zaaflarını nasıl değerlendirebiliriz, onu düşünmeliyiz.

6- SiNiRLERiMiZE HAKiM OLMALIYIZ

Avusturya, sert oynayan, faul yapmaktan çekinmeyen bir takım. Turnuvanın en çok faul yapan takımı. Onların sert oyununa karşı sabırlı ve sakin olmalıyız. Sinirlerimize hakim olmalı ve kart görmemeye çalışmalıyız.

7- DEFANS ARKASINA TOP ATALIM

Rakibin defans oyuncuları çok açık veriyor, arkaya adam kaçırıyor. Hollanda maçında 25. dakikadan sonra rakibe defalarca boş alanlar bıraktılar. Bu zaaflarını değerlendirmek için defans arkasına top atmalı ve çabuk hareket etmeliyiz.

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8- ÖNCELiĞiMiZ SAVUNMA OLMALI

Acele etmemeli ve hiçbir zaman telaşa kapılmamalıyız. Avusturya karşısında önceliğimiz savunma olmalı. Rakibin hücum silahlarını durdurmalıyız. Yardımlaşmalı oynayıp, boş alan bırakmayalım ve koşu yollarını kapatalım.