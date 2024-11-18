A Milli Takım'da Montella’dan Gökhan ve Cihan sürprizi

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın oynanacak Karadağ maçı öncesi kadroda 4 değişiklik yaptı. Önceki gün oynanan Galler karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ve dizinden sakatlanan Freiburglu Eren Dinkçi kadrodan çıkarıldı. Ümit Milli Takım’da bulunan Trabzonsporlu Cihan Çanak ve Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı, Montella tarafından A Milli Takım’a alındı. Gökhan ve Cihan Karadağ maçında oynadıkları takdirde ilk kez A milli formayı giymiş olacak.

GÖKHAN 10, CiHAN 14 MAÇ OYNADI

Üç yıldır Kayserispor’da forma giyen 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, sağ bekte ve orta sahanın sağında görev yapıyor. Tecrübeli futbolcu bu sezon 10 Süper Lig maçında görev aldı. Trabzonspor’un sezon başında Standard Liege’den 2 milyon Euro’ya transfer ettiği sağ kanat oyuncusu Cihan Çanak, bordo mavili takımla çıktığı 14 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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MONTELLA’NIN SIRRI HALDEN ANLAMASI

A Milli Takım’ın kalecilerinden Altay Bayındır, teknik direktör Vincenzo Montella’yı övdü: “Milli takımda çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Hocamız çok olumlu. O da zorluklardan çıkarak buralara gelmiş. İnsan halinden çok iyi anlayan biri.”