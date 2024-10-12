A Milli Takım'da Montella tarihe geçti! Karadağ kalesine şut yağmuru, Arda Güler'den müthiş performans

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında A Milli Takımımız, Samsun'da Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
A Milli Takımımız 7 puanla grupta liderliğini sürdürürken Karadağ puansız kaldı.
6 MAÇTA 5 GALİBİYET
Uluslar Ligi'nde iç sahadaki son 6 maçının 5'ini kazanan Milli Takımımız, bu galibiyetlerde toplam 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.
KARADAĞ KALESİNE 29 ŞUT!
Karadağ maçında 29 şut çeken A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde en çok şut çektiği ikinci maçı geride bıraktı. Milliler Haziran 2022'de Litvanya'ya karşı 37 şut çekmişti.
MONTELLA TARİHE GEÇTİ
Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.
1-0 Karadağ
3-1 İzlanda
4-0 Letonya
ARDA GÜLER'DEN RESİTAL
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Karadağ maçında rakip ceza alanında en fazla topla buluşan ve en çok şut çeken oyuncu oldu.
Topla buluşma: 66
Şut: 6
RCS topla buluşma: 9
Şut pası: 4
Pas %: 92.5