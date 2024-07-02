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A Milli Takım'da Montella, Avusturya maçı kadrosunu belirledi! Arda Güler...

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#A Milli Takım#Euro2024#Avusturya
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 07:00

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2024’ün son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak. Almanya’nın Leipzig kentinde TSi 22.00’de başlayacak maçı Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Milli takımızda sarı kart cezalısı Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın forma giyemeyecek. Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz’da Berlin’de karşı karşıya gelecek.

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan stadyumda oynanacak maç, TSİ 22.00’de başlayacak. Portekizli hakem Artur Soares Dias’ın yöneteceği mücadeleyi TRT 1 naklen yayınlayacak. Maçın 90 dakikalık normal süresi berabere biterse uzatmalara geçilecek, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışları yapılacak. Bu turu geçen takım, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz’da Berlin’de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

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10 FUTBOLCUMUZ CEZA SINIRINDA 

A Milli Takım’da sarı kart cezalıları kaptan Hakan ve Samet, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Avusturya’da da Patrick Wimmer, aynı gerekçeyle oynamayacak. Ay yıldızlılarda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki, Salih, Kenan, İsmail, Mert Günok, Uğurcan, Mert Müldür, Orkun, Kaan ve Arda, bugünkü Avusturya maçında da sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

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AVUSTURYA DEVLERi SOLLADI

Milli takımımız, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 6 puanla ikinci birtirdi. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı.

HOLLANDA ROMANYA ÖNÜNDE

EURO 2024 son 16 turunda günün ilk maçında Hollanda ile Romanya, TSİ 19.00’da Münih Futbol Arena’da kozlarını paylaşacak. Alman hakem Felix Zwayer’in yöneteceği karşılaşmayı, TRT 1 ve TRT’nin dijital platformu Tabii canlı yayınlayacak. Tur atlayacak takım, Türkiye-Avusturya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

A Milli Takımda Montella, Avusturya maçı kadrosunu belirledi Arda Güler...

 

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#A Milli Takım#Euro2024#Avusturya

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